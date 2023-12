En ese mismo sentido, el miembro del consejo directivo nacional de la CGT reveló que desde la cúpula de la central obrera le contestaron que «hay que tener paciencia, que empecemos con la justicia primero” por lo que detalló que retiró y “la moción como corresponde, a pedido de la mesa».

«No hay ningún canal de diálogo, para mi hay una orden del Presidente de la Nación de que no hable con los sindicalistas”, disparó el gremialista que enfatizó que “esto es un desorden total» ya que “el que salió tercero ahora gobierna el país. Hablaban de la casta y ahora están gobernando con la casta».

En esta línea, brindó una entrevista a Telam dónde enfatizó que «está muy bien el planteo judicial y el diálogo con los legisladores y gobernadores. Pero no se puede confiar demasiado en esos mandatarios, que utilizaron el dinero de Ganancias descontado a los trabajadores”. Y añadió: “Y mucho menos en los supuestos dirigentes peronistas que habitan en el espacio Unión por la Patria (UP), porque no los hay. ¿De qué peronistas me hablan allí? Los trabajadores sólo los estorbamos, como a cualquier otro».

En su discurso en la CGT, que deliberó el jueves en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y al que tuvo acceso exclusivo Télam, Maturano negó «la condición de peronistas» de quienes participan en el espacio UP y sostuvo que «la central obrera debe responder con dobles golpes cada uno de los que dio o dará el presidente (Javier) Milei».

«Soy peronista de Juan Domingo Perón y Eva Perón, como toda la vida. Así nací y así crecí. No se puede confiar demasiado en los gobernadores y, mucho menos, en quienes participan en UP. ¿De qué peronistas hablamos en ese espacio? Los trabajadores solo les estorban. Hay que duplicar desde la CGT cada golpe que de Milei», dijo Maturano.

Por lo tanto -afirmó- «estoy de acuerdo con la marcha hacia Tribunales, pero no sólo con dirigentes y cuadros sino con todo el movimiento obrero y, al día siguiente, hay que realizar un paro nacional de 24 horas para responder con un doble golpe», sostuvo.

Maturano, también titular de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), explicó en ese encuentro en la Uocra que «el artículo 116 del Estatuto de la CGT determina que en situaciones de urgencia es posible adoptar una medida y luego considerarla ad referéndum, porque para convocar a una movilización, no se olviden, también esa legislación impone un Confederal. No jodamos», enfatizó.