El decreto compilado por Sturzenegger y puesto a la firma de Milei es un plan empresarial. Las firmas y empresarios detrás de cada medida.

El DNU 70 que firmó Javier Milei es un Frankestein de negocios. Un engendro creado a partir de partes que aportaron las corporaciones que concentran los principales sectores de la economía. Cada artículo tiene nombre y apellido. No es cierto que desregula la economía en general. El DNU desregula los negocios a los empresarios pero regula y fuerte a los trabajadores. Milei y su gabinete lo firmaron pero no lo escribieron. Es un brief de negocios que les llegó cerrado.

La pluma que reunió los aportes fue Federico Sturzenegger, que no es funcionario actual. Lo fue en dos gobiernos, el de la Alianza donde terminó procesado por el Megacanje y el de Mauricio Macri, donde hizo agua con el manejo de la inflación y negocios con el manejo del Banco Central. Hoy no es funcionario pero apareció a la derecha de Milei en la cadena nacional que anunció este DNU. Que intervenga en su redacción es ilegal: una ley la puede presentar cualquier ciudadano, un DNU requiere un procedimiento administrativo de funcionarios públicos, cosa que Sturzenegger no es. ¿Quién la paga por este trabajo? ¿Cuánto? Para Milei detrás de cada necesidad no hay un derecho porque eso implica un costo que hay que pagar; detrás de cada artículo de este DNU hay un negocio y alguien invirtió en eso.