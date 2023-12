Pasó durante la llegada del presidente Javier Milei a la Bombonera. Los hinchas presentes lo llenaron de insultos y gritaron: «El club es de los socios». Luego, Macri los criticó.

Las elecciones de Boca Juniors enfrentan a Juan Román Riquelme y Mauricio Macri. El ex enganche busca ser presidente y es acompañado por Jorge Amor Ameal, mientras que ex presidente de la Nación acompaña a su ex ministro Andrés Ibarra. La política nacional se metió de lleno en la campaña y, por eso, el actual mandatario Javier Milei se acercó a votar a la Bombonera, pero fue abucheado, insultado y escoltado por la Policía en el poco tiempo que estuvo en el club. Horas después, Macri criticó el repudio de los hinchas en Twitter.

A tan solo una semana de haber asumido, Milei ya recibió su primera silbatina. Ocurrió durante la mañana de este domingo cuando se acercó a votar en las elecciones de Boca. Allí, en el momento de emitir su voto, gran parte de la gente que se encontraba en la Bombonera lo llenó de insultos y de gritos repudiando su presencia. Ante los chiflidos y los insultos, Milei solo atinó a levantar la mano pero se fue repudiado. «El club es de los socios, el club es de los socios», gritaban y, además, le decían: «Andá a gritar el gol del Pity Martínez», entre otras cosas.

A lo largo de este tiempo había dicho que tenía ganas de que «gane Mauricio Macri» para poder «volver a la cancha» y, de esta forma, le brindó su apoyo a esa fórmula. Además, es uno de los impulsores de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, propuesta que es apoyada por el propio Macri. Vale decir que otro de los enojos tiene que ver con que el propio Milei -en varias entrevistas- ha dicho que «dejó de ser hincha de Boca» y que «gritó goles de River» solamente por algunas decisiones que se han tomado con respecto a los retornos de Juan Román Riquelme y Fernando Gago, entre otros.