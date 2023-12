Algunos referentes políticos se expresaron y saludaron al presidente Milei. Sin embargo, también hubo varias críticas el contenido del mismo o hacerlo fuera del recinto del Congreso. En tanto, en respuesta a la frase «el que corta (la calle), no cobra», organizaciones sociales ya le pusieron fecha a la primera movilización contra el ajuste.

El discurso de Javier Milei a minutos de haber jurado como presidente ya tuvo sus primeras repercusiones: algunos políticos lo elogiaron o desearon suerte en su gestión, otros repudiaron o refutaron algunos de los datos brindados en el transcurso del mismo.

Uno de los primeros en aplaudir sus palabras fue Mauricio Macri, quien aseveró que no le sacaría «una coma» del discurso brindado desde la escalinata del Congreso por el libertario.

El ex mandatario publicó un mensaje desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) en el que celebró la asunción de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo: «Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy», escribió Macri tras el discurso.

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, celebró que este domingo «se va uno de los peores gobiernos de la historia y se abre la oportunidad de dejar atrás un modelo que nos llevó al atraso».

«Desde la sensatez vamos a contribuir para que el gobierno de Javier Milei pueda llevar adelante las reformas necesarias que requiera su gobierno para lograr la tan ansiada estabilidad y recuperación económica», se comprometió el cordobés radical. También destacó que «el discurso presidencial pone sobre la mesa con dureza la realidad argentina y los tiempos aún más difíciles que se vienen».

«Seremos prudentes y aguardaremos las medidas concretas y los trazos finos de las políticas con las que quiere avanzar el Presidente desde el rol que nos confió la ciudadanía, que no nos eligió para gobernar pero que sí espera de nosotros un accionar cooperativo y responsable con el gobierno entrante», completó De Loredo.

El vicepresidente segundo de la Cámara baja, Julio Cobos, les deseo a Milei y a la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel, «el mayor de los éxitos en su gestión porque de eso depende la mejora en la vida de millones de ciudadanos».

«Esperamos en el Congreso de la Nación, los proyectos de leyes que envíe el Poder Ejecutivo. Es fundamental dar gobernabilidad, preservando el bienestar de la gente», sumó el mendocino.

En las antípodas, el ex candidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois, cuestionó el «planteo mesiánico y fundacional» y «análisis histórico gorila». Tildó de brindar un panorama «sesgado para justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos; preanuncia duplicación de precios y más pobreza; en ese contexto, amenaza al que protesta y sus organizaciones», enfatizó, haciendo como salvedad que «tiene palabras amistosas con ´la casta´, es decir los partidos políticos, la invita a traicionar sus convicciones y pasarse a sus filas».

«De nosotros esperá una oposición política e ideológica frontal, intelectualmente honesta pero implacable en sus principios, desde este mismo instante», vaticinó Grabois. «Todo el movimiento organizado de los trabajadores argentinos ha actuado dentro de la ley y ha sufrido la violencia ilegal del Estado y grupos parapoliciales… y aún así, demonizado y atacado, nunca le han torcido el brazo con amenazas y represión. Mal camino», sostuvo.

«Las ideas de la Libertad sin el complemento de la justicia, la igualdad y la fraternidad son solo una pantomima y duran poco porque la libertad sin justicia sólo es para libertad de las elites. Pero es cierto que Milei marca un punto de inflexión que tiene que servir de reflexión para el campo nacional, popular, latinoamericanista que se encuentra en una enorme crisis intelectual, moral y política. Muchos años de confort y aburguesamiento. Que todavía no ha sido capaz de hacer ninguna autocrítica seria y sigue en la endogamia. Nos toca reflexión, baños y más baños de humildad y mucho respeto al pueblo, pero también firmeza, coraje y coherencia», indicó además Grabois.

Por su parte, la ex diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño sostuvo que Milei «se recibió de casta» por «su capricho de hablar afuera» del recinto, en las escalinatas del Palacio Legislativo.

A su entender, la «sobreactuación» del líder de La Libertad Avanza «le costó al Estado (léase: contribuyentes) muchos pesos en ceremonial y seguridad». «Lo austero era hablar adentro y empezar a mostrar gestión.

Buena suerte…», completó la peronista no kirchnerista.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Emilio Monzó, realizó en declaraciones televisivas que “no está bueno que Javier Milei le de la espalda a Congreso, porque él necesita esta cantidad de votos”. En su opinión, esto podría ser parte “de una corriente ideológica libertaria en la que tratan de excluir todo tipo de intermediación, porque la intermediación más importante de la República es el Congreso de la Nación”.

En sus redes, señaló sin embargo: «El Presidente tiene a partir de hoy la posibilidad de eliminar la polarización improductiva que tuvimos los últimos 20 años y que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Espero que la reconstrucción de la Argentina que propone se haga respetando la diversidad de fuerzas que los ciudadanos eligieron para representarlos en el Congreso».

Por su parte, el economista referente del PTS Esteban Mercatante, indicó en sus redes sociales: «Como su admirada Thatcher, Milei dice «que no hay alternativa» a su ajuste. Pero siempre hay alternativa. Ajustar sobre la mayoría del pueblo trabajador no es «natural» e inevitable, es un camino elegido (no inevitable) para beneficiar a los ricos y grandes empresarios».