El militante aseguró que no naturalizará un «apartheid jurídico-institucional» y confirmó que hay cuatro expedientes con querellas y demandas civiles.

El excandidato presidencial de Unión por la Patria y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó un dispositivo jurídico para acompañar a todas aquellas personas que sufren violencia política en el marco de las repetidas denuncias por amenazas que se dan en redes sociales. «No esperen de nosotros que naturalicemos ningún apartheid jurídico-institucional dónde existen elfos rubios luminosos con plenos derechos y orcos deformes sin ciudadanía. El que las hace, las paga«, lanzó el militante en su cuenta oficial de X (ex Twitter) y dejó disponible una casill de correo para denunciar.

«Algunos habrán visto un video de amplia difusión en las redes sociales dónde un señor con formación en un instituto militar, empresario de la construcción y autodefinido como integrante de La Libertad Avanza nos notificaba de manera explícita lo siguiente: (1) que me cuide porque estaba “regalado” y “ellos” me iban a matar (2) que mis “seguidores” piensen en sus familias porque correrían la misma suerte y los iban a “hacer cagar” (3) que iban a colocar artefactos explosivos y disparar sobre una eventual manifestación pública», comenzó el comunicado. Y agregó: «Quiero contarles que esa persona fue identificada, imputada por delitos no excarcelables, citada a indagatoria. Asimismo, estamos iniciando una demanda civil porque además de responder ante la justicia penal va a tener que pagar una indemnización económica que no le va a salir nada barata. El que las hace, las paga. No les vamos a dejar pasar una».

A su vez, Grabois dejó en claro que no se trata del primer caso y que ya tienen «cuatro expedientes con querellas penales y demandas civiles», dos de ellas «muy avanzadas». Sobre esto marcó que no son por diferencias políticas, opiniones negativas, adjetivaciones, chicanas o insultos ya que entienden «el debate apasionado y la confrontación política, de eso se trata la democracia» sino de «amenazas, agresiones físicas, hostigamiento, difamación, falsas imputaciones, calumnias o noticias falsas graves que pueden poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros, compañeras y sus familiares»

«Ahí trazamos el límite, porque esos niveles de violencia y conatos de intimidación limitan la libertad por la que todos decimos ¡viva! Como dice el futuro presidente parafraseando al General Perón, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada«, apuntó. Mientras que asegura que muchas personas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales de mujeres y derechos humanos «han sufrido situaciones similares» en los últimos meses «por pensar distinto».

Frente a la violenta situación, Grabois manifestó: «Hemos decidido establecer en forma inmediata junto a una cantidad considerable de abogados comprometidos con nuestra causa y diversos organismos, en articulación con organizaciones internacionales, un dispositivo jurídico para ampliar esta cobertura a todos los que sufran intentos de disciplinamiento político a través de la violencia, para lo que pueden escribirnos a argentinasinmiedo@gmail.com mientras terminamos de diseñar la plataforma definitiva».

En el texto envía un mensaje al gobierno saliente, remarcando que desconoce «si la casta tiene miedo o en realidad, empleo» debido a los funcionarios nombrados en el nuevo gobierno de Javier Milei y sostiene que «miedo no tenemos» de cara a lo que viene, donde defenderán «con uñas y dientes» la Constitución Nacional y las leyes. «Que Dios ilumine a las autoridades democráticamente electas para que comprenda que nada bueno puede salir de alimentar conductas semejantes y que su responsabilidad institucional es garantizar los derechos de todas y todos los argentinos», advirtió.

«Se ha normalizado que las instituciones democráticas no actúen conforme a derecho cuando se viola la ley en perjuicio de los que tenemos determinadas ideas o pertenecemos a ciertos sectores sociales«, señala recordando el intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las irregularidades que atravesaron a la investigación de la Justicia, Revolución Federal y Los Copitos. «Ha habido un exceso de garantismo que deja chiquito a Zaffaroni», acotó.