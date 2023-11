El Presidente electo dio detalles de su plan económico y los ajustes que buscará llevar a cabo para evitar una hiperinflación. «La de Alfonsín va a quedar hecha un poroto», advirtió si no reordenan.

El presidente electo, Javier Milei, se refirió al futuro de la economía en Argentina, habló de los ajustes que buscará llevar adelante a partir del 10 de diciembre y aseguró que son necesarios para evitar una hiperinflación. Además, remarcó que si no se realiza «un reordenamiento de las cuentas públicas» ni se pone «en caja» el balance del Banco Central República Argentina (BCRA), la hiperinflación de Raúl Alfonsín «va a quedar hecha un poroto». Mientras que en una segunda entrevista, sentenció: «Va a haber una estanflación».

En diálogo con Radio La Red, el libertario habló de las medidas que tomará su equipo económico una vez que se encuentre en funciones para terminar con la inflación. “Va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica”, manifestó con respecto a los precios de cara a los próximos meses. Es decir, la actividad se estanca o cae y la inflación se mantiene alta. Y añadió: «La única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para dar contención a los caídos».

Si bien dice que su objetivo es detener el aumento generalizado y sostenido de los precios «en un lapso de 18 a 24 meses», Milei asegura que no será fácil. «La inflación va a seguir alta porque es resultado del descalabro que hizo este Gobierno«, sostuvo. En esa línea pero en diálogo con Radio Rivadavia, habló de Luis «Toto» Caputo -futuro ministro de Economía- y señaló que «es el encargado de desactivar la bomba que está dejando el gobierno, para evitar lo que está plantado que sería la peor crisis de la historia argentina».

«Nuestra férrea posición fiscal en términos de ir a equilibrio fiscal y resolver el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. En todo lo que tiene que ver con la estrategia, la contraparte de esto es la suba de los precios de los activos financieros que no es ni más ni menos que la caída del riesgo país y de la tasa de interés. Eso también es un mecanismo que permite que las empresas puedan crear valor, es un mecanismo virtuoso para salir», sostuvo. Y advirtió: «Cuanto más exitosos seamos en lograr poner en caja los números fiscales y resolver el problema monetario, más rápida va a ser la caída de la tasa de interés y menos doloroso va a ser el ajuste».

El líder de La Libertad Avanza (LLA) marcó que el déficit fiscal entre el tesoro nacional y el BCRA «es de 15 puntos del PBI», trazando un paralelismo con la situación económica de 1975 cuando ocurrió el Rodrigazo. «No va más, si nosotros no hacemos un reordenamiento de las cuentas públicas y ponemos en caja el balance del BCRA, nos vamos a una hiperinflación que la de Alfonsín va a quedar hecha un poroto«.

«¿Cómo hago para darles plata que no tengo? ¿O vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables? ¿No somos un país federal, las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? ¿Qué culpa tengo de los desmadres de la administración anterior y lo que han hecho los gobernadores? No es culpa mía. Emitir dinero es lo mismo que irse de caño, una aberración», agregó sobre los pedidos de los gobernadores.