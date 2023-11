Con la firma de más de 4.000 universitarios y universitarias, se manifiestó el apoyo a la educación superior pública y al sistema científico nacional. El documento fue presentado al Consejo Superior de la UNC.

En la sesión de este martes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el decano de la Facultad de Ciencias Químicas, Marcelo Mariscal, leyó el pronunciamiento de más de 4.000 universitarios y universitarias, a favor de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

El escrito, titulado “Defendamos la democracia, la educación pública, la ciencia y tecnología: universitarios y universitarias de la UNC por un futuro con más desarrollo, igualdad y soberanía”. fue refrendado por decanos, ex decanos, ex rectores, consiliarios, autoridades de instituciones del sistema científico de Córdoba, docentes, no docentes y estudiantes.

Entre los firmantes, aparecen Carolina Scotto (ex-rectora y ex decana); Francisco Tamarit (ex-rector y ex decano); Gerardo Fidelio (ex vicerrector y ex decano); Silvia Barei (ex-vicerrectora y ex decana); María Inés Peralta (decana); Mariela Parisi (decana); Ana Mohaded (decana); Flavia Dezzutto (decana); Marcelo Mariscal (decano); Patricia Silvetti (decana); Marcelo Conrero (prorrector y ex decano); María Angélica Perillo (directora Conicet Córdoba) y Héctor Gabriel Tavella (director Laboratorios Hemoderivados y ex decano).

No rubricaron el documento las máximas autoridades de la Casa de Trejo, como el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio. Tampoco algunos decanos. Sí se observa que se sumaron autoridades y ex autoridades pertenecientes a distintos espacios políticos dentro de la universidad.