El candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un acto en el Teatro Rex, donde presentó los «10 acuerdos para el futuro de la Argentina», que pondrá en marcha si triunfa en el balotaje

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró este miércoles que la coparticipación federal de impuestos es «intocable» como un mecanismo de distribución de ingresos clave para «invertir mejor y promover el desarrollo de políticas locales» a lo largo del país y afirmó que si llega al gobierno impulsará un programa de políticas de Estado «para los próximos 10 o 20 años».

Massa encabezó en la noche de este miércoles un acto en el teatro Gran Rex, en el centro porteño, donde presentó los «10 acuerdos para el futuro de la Argentina», que pondrá en marcha si triunfa en el balotaje que disputará, dentro de 11 días, con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Ante funcionarios del gabinete nacional, legisladores, sindicalistas y referentes de la lucha por los derechos humanos, Massa se comprometió a trabajar en conjunto con todos los gobernadores «sin importar el partido político» al que pertenecen para construir un proyecto de desarrollo con inclusión, a mantener el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas y a incrementar la inversión en ciencia y tecnología.

«A nuestros científicos del Conicet no los vamos a tachar. Son un orgullo», expresó Massa en referencia al anuncio hecho tiempo atrás por Milei acerca de que privatizaría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El candidato presidencial de UxP opinó que «nunca más» el país debe tomar una «deuda intergeneracional solo para financiar gastos intergeneracionales».

«Debe ser un acuerdo de toda la dirigencia política: nunca más en la Argentina ni deuda para financiar gasto público ni para financiar la fuga de capitales«, aseveró.

Gobierno de unidad nacional

En tal sentido, llamó a encarar «un segundo gran consenso» en el país: el de «construir los superávits gemelos que le dieron a la Argentina los momentos de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso». Para eso, instó a poner en práctica «un modelo tributario más simplificado».

«El 22 de octubre cuando terminaba la primera vuelta, le planteé a los argentinos que si el 10 de diciembre, Dios y los argentinos me daban la responsabilidad de gobernar, íbamos a construir y a convocar sobre la base de un gobierno de unidad nacional y de la Unión Nacional y la bandera argentina como principales símbolos de identificación del nuevo tiempo«, dijo Massa en su alocución.

Sobre la inflación, el candidato de UxP dijo: «El mejor remedio para bajar la inflación es exportar más de lo que importamos el mejor remedio para bajar la inflación es hacer fuerte nuestra moneda, el mejor remedio para bajar la inflación es que Argentina venda más trabajo argentino del que consume».

Para Massa, «el mejor cambio que se puede hacer en la Argentina es construir la unidad nacional», y en ese momento los asistentes comenzaron a gritar «Argentina, Argentina».

El trabajo y la producción en el centro

«El primer gran acuerdo tiene que ser alrededor del trabajo y la producción. Nuestro enorme desafío como nación es el de defender a la industria nacional frente a tantas ideas y a tantos ataques sistemáticos de aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen esfuerzo de empresarios y salarios de trabajadores», sostuvo el ministro de Economía.

Agregó que definió «un modelo de producción y trabajo, en el que desde los sectores de la economía popular hasta las grandes empresas de la Argentina sientan que construimos un país con mejora de ingreso».

Superávits gemelos

En este punto que integra los «10 acuerdos para el futuro de la Argentina», Massa habló de un sistema tributario progresivo: «quien menos puede, menos paga, quien más puede, más paga».

Y agregó: «Con un modelo tributario más simplificado. No podemos seguir en la Argentina en la que un comerciante o una pyme tiene que pagar 150 vencimientos distintos de impuestos porque vive para el contador y no para emprender, para desarrollar y para generar trabajo».

Otros puntos incluídos en los «10 Acuerdos» son: Abrazar el federalismo; Desarrollar las industrias del futuro; Combatir el cambio climático y cuidar el ambiente; Defender y mejorar la educación pública, gratuita y de calidad; Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología; Desarrollo humano y oportunidades; Definir una política exterior inteligente y Velar por la seguridad y la justicia.

Y finalizó reforzando su «propuesta de Unión Nacional», y dijo que tiene que tener «de parte de todos nosotros la generosidad de que hoy a la noche vayamos a buscar a alguien que no piensa como nosotros y decirle que venga, que no pedimos carné de entrada, que no preguntamos de dónde vienen».

Fuente: Télam