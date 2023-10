La alianza entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica estalló en mil pedazos tras el arreglo electoral que Macri y Bullrich sellaron a escondidas de sus socios con el líder libertario.

Juntos por el Cambio estalló en mil pedazos luego de que el fundador del PRO, Mauricio Macri, y su presidenta, Patricia Bullrich, el miércoles al mediodía decidieran -sin consultar a ninguni de sus socios de la coalición- apoyar la candidatura de Javier Milei hacia el balojate del próximo 19 de noviembre.

La decisión de la cúpula del PRO se venía venir. El discurso antikirchnerista que pronunció Javier Milei el domingo tras perder las elecciones generales, con loas a Jorge Macri, que se convirtió en nuevo jefe de Gobierno porteño luego de que Leandro Santoro se bajara del balotaje, adelantó lo que ocurrió tres días después: una alianza entre el líder libertario con los jefes de Juntos por el Cambio. Orquestado todo por Mauricio Macri, en conferencia de prensa Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que apoyarán a la fórmula libertaria. Horas después, sorprendidos y claramente enojados, desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) marcaron posición a través de un comunicado, rechazando en duros términos el acuerdo Macri-Milei, tomando posición neutral para el balotaje y lanzando fuertes críticas a Bullrich y Macri.

“La patria peligra con Bullrich y Milei”

Tras oficializar el comunicado, el titular del Comité Nacional, Gerardo Morales, junto al senador Martín Lousteau brindaron una conferencia de prensa en donde arrojaron duras críticas a los dirigentes del PRO que “rompieron la toma de decisiones de JxC”. “Patricia (Bullrich) me da vergüenza ajena”, aseveró el gobernador de Jujuy sobre la presidenta del PRO haber cerrado un acuerdo junto a Macri a las espaldas de toda la dirigencia. “La patria peligra con ella y con Milei. No vale todo, capaz que ya hicieron un nuevo frente, capaz hasta causa judiciales”, sentenció Morales.

“Para que haya unidad nacional debe haber actitud y se dará en el Congreso a través de los debates”, deslizó Morales y destacó que la fuerza que tiene 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores. Consultados acerca de un eventual triunfo de Massa, Morales señaló que “no vamos a integrar un gobierno impregnado de kirchnerismo”, aunque lo diferenció del líder libertario: “Lo que viene con Milei es peor, es la antidemocracia. Es el camino a la noche más oscura de la Argentina. Milei es mi límite, es un fascista, un nefasto y descalificador”.

Repercusiones en Córdoba: “Los dirigentes no son dueños de los votos”

Javier Fabre, titular de la UCR línea Córdoba, se refirió al momento que atraviesa el partido a nivel local: “Hemos tenido que votar siempre lo menos malo del peronismo”, dijo a La Nueva Mañana en referencia a las elecciones que se disputaron hasta ahora donde su partido no pudo instalar un candidato/a que lo convenciera, a excepción de la candidatura a la intendencia de Rodrigo de Loredo. El dirigente adelantó que impugnará el voto con una boleta que lo represente ya que “nos están empujando a votar siempre hacia el mal menor. Creo que no se hace lo que se puede, no se hace nada”, puntualizó. En ese sentido, apuntó contra el poder de decisión de la dirigencia por sobre el voto de la ciudadanía ya que “ningún Comité, ni provincial, ni nacional es dueño de los votos”. En la misma línea se expresó el concejal Juan Negri a través de su cuenta de X: “Los votos no son de los dirigentes, son de la gente” y agregó “Hicimos campaña diciendo que teníamos el mejor equipo y lo primero que hacemos es salir corriendo cada uno para un lado diferente. Los dirigentes siguen hablándole a los dirigentes. ¿Y la gente?”.

El comunicado radical: “La UCR no acompañará a ningún candidato”

A través de un comunicado la Unión Cívica Radical se posicionó orgánicamente en el rol de oposición que la voluntad popular expresó a través del voto. “La propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, como de sus principales actores políticos”, afirmaron. Y apuntaron contra la “decisión inconsulta y unilateral que no expresan los valores de la alianza.

En otro apartado, apuntaron contra las fuerzas en disputa. Responsabilizaron al oficialismo de la actual situación económica y a los libertarios de encontrarse “en las antípodas de nuestros pensamiento” señalando que “la plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos” atentan contra la convivencia y “nada tiene que ver con nuestro partido”.

Por último, el comunicado subraya el desafío del centenario partido a 40 años de recuperada la democracia: “terminar con las grietas que parecen multiplicarse y que sólo han servido para el rédito personal y político de algunos sectores y actores”.

“Milei es lo contrario a las ideas de Alfonsín”

Entre la dirigencia radical predomina el no voto a Milei casi unificando argumentos. El legislador de la UCR-JxC, Dante Rossi, dijo en Radio Nacional Córdoba que “no hay ninguna posibilidad de que vaya a votar a Javier Milei porque representa todo lo contrario a las ideas de Ricardo Alfonsín”. Al mismo tiempo, Rossi apuntó a sus correligionarios con una fuerte autocrítica reconociendo que uno de los errores de campaña es que “el radicalismo no levantó más fuerte las banderas propias para nuestros candidatos”. Una postura casi idéntica (y esperada) tuvo el embajador en España Ricardo Alfonsín, quién en declaraciones al mismo medio sostuvo que “yo no podría votarlo por sus propuestas y lo digo con todo respeto porque ponen en riesgo la convivencia democrática”. Además, aprovechó la oportunidad para criticar la alianza ya que “no tenemos nada en común con el Pro” y se aseveró que en el balotaje “los radicales van a priorizar el sistema democrático y las políticas, que si bien pueden tener diferencias con las nuestras, están más cerca que las de Bullrich”.

Mestre: “Estamos ante un quiebre virtual de JxC”

El exintendente de la ciudad y dirigente del radicalismo local, Ramón Javier Mestre, dijo a La Nueva Mañana que la actitud adoptada por la conducción tras perder las elecciones muestra que “estamos ante un eventual virtual quiebre de la alianza”. Sin embargo, consideró que “es una herramienta importante” por la cantidad de gobernadores e intendentes que tiene la alianza y que por lo tanto corresponde mesura al respecto. Mestre apuntó al diálogo dentro del espacio y señaló como el principal responsable de la crisis a Mauricio Macri, que desplazado de la posibilidad de una candidatura, “buscó por todos los medios evitar que uno de su partido fuera el candidato, nos llevó a una interna y agarró una tangente y terminó trabajando para Milei”.

Sobre el balotaje, Mestre dijo que “el voto es privado y secreto, no voy a dar a conocer a quién voy a votar”. No obstante, consultado en el programa Tanta Trampa de la FM 102.3 sobre la posibilidad de voto en blanco, afirmó que “el radicalismo ha utilizado la abstención muchas veces, pero eso no quiere decir que lo hagamos ahora”.