Desde el sector supermercadista manifestaron a LNM que el programa nacional tuvo una fuerte repercusión en alimentos y que notaron una suba en la utilización de tarjeta de débito.

A mediados de septiembre, el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del programa “Compre sin IVA “, una política impulsada por el Ministerio de Economía de Nación que promueve el comercio minorista y minorista reintegrando el 21% de las compras realizadas con un tope de $18.800 exclusivamente bajo la modalidad con tarjeta de débito.

Sin dudas el programa reactivó el consumo y benefició el bolsillo de los ciudadanos. El sector de los comerciantes observó un aumento en las compras con tarjeta de débito desde que el programa se implementó. Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados, en diálogo con La Nueva Mañana dijo que se vio un incremento del débito para aprovechar el descuento y la devolución del IVA. “Ha habido una disminución en la caída de las ventas que veníamos arrastrando. Ayudó a atenuarla un poco. Es una decisión importante viéndolo desde el lado comercial. Fue más importante que el acuerdo de Precios Justos y Cuidados. Esta medida es mucho más federal porque les llega a todos”. Por otra parte, el supermercadista resalta que la medida apunta también a desactivar el mercado informal. “Es una de las deficiencias que tiene nuestro país, que en estos escenarios generalmente progresa más la informalidad. Y esta medida incentiva el mercado formal”. Sobre este punto, el programa exige a los comercios estar inscriptos ante la Administración Federal con los códigos de actividad definidos.

22 millones de beneficiarios: la primera vez que un programa alcanza a tantas personas

La base de beneficiarios se conforma a partir de datos que se obtienen de diferentes organismos como Anses, Afip, monotributo, entre otros. Se trata de una macro medida para 22 millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados. El monto total mensual de los ingresos no debe superar la suma de seis haberes mínimos garantizados. “Nunca hubo algo tan grande antes”, afirmaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este beneficio es sólo para compras con tarjeta de débito. El reintegro se visualiza en el home banking entre las 24 y 48 horas.

Las compras realizadas con Tarjeta Alimentar y las personas inscriptas en Potenciar Trabajo, también están alcanzadas por el beneficio de la devolución del IVA. “Me sorprendí cuando vi la devolución en mi cuenta bancaria. Es una ayuda para comprar alimentos. Te da la posibilidad de comprar un poco más”, dijo Marcela (41 años), beneficiaria del programa.

Es importante aclarar que en algunos casos es necesario activar desde la página de Afip la opción “adherir a compra sin IVA”. Esta opción figura en “declaración de CBU”.

“El programa impactó en la venta de comestibles”

Desde Fedecom (Federación Comercial de Córdoba) comenzaron una medición para visualizar el impacto concretamente de la medida. Estiman que la misma estará lista para los primeros días de noviembre. Fausto Brandolín, presidente de la federación, en una entrevista con este medio dijo que trabajaron sobre el registro de ventas desde el día de la madre: “Fue un programa que impactó en las ventas de todo lo que ha sido comestibles. No sabemos aún si ha revertido esta tendencia a la baja que veníamos teniendo. Sí está claro que ha aumentado el pago con tarjeta de débito, eso es sencillamente visible. Esta es la percepción de lo que hemos hablado con algunos presidentes de las cámaras y comerciantes”.

¿Se viene un nuevo acuerdo de precios con supermercadistas?

En el post elecciones, el sector supermercadista aguarda la posibilidad de un nuevo encuentro con el gobierno nacional. Aún no hay nuevo acuerdo adicional a los ya vigentes. “No hemos sido convocados en estos dos días por la Secretaría de Comercio. Tenemos contacto permanente pero desde las elecciones no ha cambiado nada. Por ahora no hemos avizorado ninguna convocatoria”, dijo Palpacelli y agregó: “Esperemos que se intensifique y se amplíe la mesa de diálogo donde estén todos los actores de la comercialización”.

Comparando el escenario después de las PASO con el del pasado domingo, se vio mayor tranquilidad en lo comercial. Esto tiene vinculación en parte a que en las primarias, la devaluación alteró el escenario económico y político que se trasladó directamente a los precios. “Fue más estable que en las PASO. Nuestros clientes no se agolparon a seguir comprando viernes, sábado y domingo. Algunas empresas estuvieron sin condición de ventas, ni entrega de mercaderías. En relación a los precios, es prematuro hacer una evaluación porque tienen que pasar tres o cuatro días más. Algunas han aumentado y otras están expectantes al panorama general, a la reacción de los mercados”. El último acuerdo que pactaba para consumo masivo aumentos con topes del 5% tiene vigencia hasta el 31 de octubre. La corrida cambiaria, incentivada por el candidato de La Libertad Avanza, se trasladó a los precios impactando en aumentos de 10 y 12%. Muchas empresas especulan aguardando el resultado final de las elecciones presidenciales.

“Vamos a transitar un mes en el que todavía no hay definiciones y el sector industrial está expectante a los mercados. Estamos en un tiempo de transición donde no va a haber muchos cambios grandes”, anticipan desde el sector supermercadistas.