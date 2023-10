El sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo confirmó a través de un comunicado que le quitó su apoyo a Javier Milei por el acuerdo sellado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo abandonó las filas de La Libertad Avanza (LLA) y le retiró un apoyo clave al candidato presidencial Javier Milei en su carrera a la Casa Rosada, molesto por el acuerdo político alcanzado ayer entre el líder de ultra derecha y los dirigentes del PRO Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

«La opción ahora es Massa o Macri», ironizó Barrionuevo, para quien el acuerdo Milei-Bullrich «es una maniobra» del expresidente de Cambiemos en su objetivo de avanzar hacia la conformación de una nueva fuerza política.

La hipótesis de Barrionuevo es que Macri pretende «manejar y crear un nuevo partido, teniendo a Milei funcional a su proyecto».

«No puedo estar en un lugar donde Mauricio Macri lleva tanto a Javier como a Patricia a romper con todo. Si hubiera habido un acuerdo se debía hacer con Juntos por el cambio (JxC) y no de la forma trasnochada que se hizo; no se trata de abandonar a Milei, él nos abandonó a nosotros», argumentó el dirigente sindical en declaraciones a Crónica TV.

Más temprano, Barrionuevo había difundido un comunicado con su decisión de dejar de militar por LLA, en un texto en el que consideró que las acciones de Macri, Bullrich y Milei constituyen una afrenta a la «ilusión» de la juventud libertaria: «Ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir».

Sobre Bullrich, Barrionuevo enfatizó: «No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder».

De esta manera, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) oficializó su alejamiento del candidato libertario, con quien había colaborado en la tarea clave de fiscalización de los comicios en todo el país, para lo cual -dijo- aportó «más de 200 mil fiscales».

«Me sedujo el entusiasmo que había, los que ya son diputados por La Libertad Avanza me estuvieron llamado y están azorados con la decisión… Si estaban hablando en contra de la casta para volver con la casta…», comentó.

Incluso, el sindicalista consideró bochornoso que hayan elegido «abrazarse y besarse en un canal de televisión» anoche, luego de que Milei acusara a Bullrich de «asesina«.

Como una forma de graficar su enojo, Barrionuevo contó que decidió no comunicarle personalmente su decisión a Milei porque «él tampoco comunicó que iba a hacer una reunión con Macri».

Con su decisión de dar un paso al costado de LLA, Barrionuevo se sumó a la ola de descontento que causó el acuerdo Milei-Macri-Bullrich, especialmente entre la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC), pero también en los márgenes del espacio libertario.

La cúpula de la UCR, encabezada a nivel nacional por el gobernador Gerardo Morales y en CABA por el senador nacional Martín Lousteau, rechazó en forma tajante el acercamiento entre los referentes del PRO y el candidato presidencial de LLA.

Desde el macrismo, en cambio, se escucharon algunas voces que reivindicaron la movida política de Macri-Bullrich-Milei, pero no así en el sector referenciado detrás del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por el momento, en las filas del partido que levanta banderas contra la «casta política», el único portazo lo había dado ayer la diputada provincial electa de Entre Ríos, Liliana Salinas, quien anticipó que formará un bloque del Partido Conservador Popular, por fuera de LLA, y argumentó: «No permitiremos este manoseo escandaloso«.

Hoy Barrionuevo eligió difundir su salida de la militancia libertaria con un extenso texto, en el que detalló: «En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich«.

«La pregunta sobre ‘la casta’ ha inundado esta campaña y me veo forzado a cuestionar: al final del día ¿Quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir», sostuvo el dirigente sindical acusando a Milei de ser la casta que tanto criticó.

Barrionuevo indicó que «en la vida la dignidad no se vende ni se negocia» y aseguró que por más de que se proclame lo contrario «no todo es lo mismo».

«Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder», aseveró.

En contraste, Barrionuevo afirmó: «Mi lealtad con el bienestar de los trabajadores es absoluta, y cada decisión que tomo se guía por la transparencia y la necesidad de ofrecer a los argentinos coherencia y verdad».

Para el dirigente, la Argentina necesita «una reforma laboral que proteja a los trabajadores y sus organizaciones».

«Es crucial subrayar que ningún plan de gobierno debe enfocarse en suprimir al adversario. El peronismo es parte de nosotros, de nuestra historia y lo seguirá siendo», aseveró.

En otro orden, en diálogo con Chiche Gelblung, Barrionuevo dijo haber aportado el 80% de los fiscales que custodiaron las elecciones presidenciales por la fuerza Milei el domingo último.

Con todo, Barrionuevo declaró, que la fiscalización estuvo «muy mal organizada» desde LLA, pese al sustantivo aporte de los gastronómicos.

«Lo que tenían armado era nada, no se pudo fiscalizar como se debía, todo el gasto fue nuestro y en todo el país», aseguró.

Consultado sobre quién podría aportarle fiscales a Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo, Barrionuevo evaluó que quizás Macri «le aportará los fiscales que tiene».