Así lo dispuso la Unidad de Información (UIF). El «Croata» Ivo Rojnica integra una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal

La Unidad de Información (UIF) pidió la detención del «Croata» Ivo Rojnica en la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas, según informaron fuentes oficiales.

El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas.

Asimismo, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de «Cambios Baires».

«Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S 200 por mes y lo revenden luego en el blue», informaron a este medio fuentes vinculadas con la investigación. Añadieron que «el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes».

El ministro de Economía, Sergio Massa, había prometido que durante estos días se avanzaría en investigaciones y allanamientos para desbaratar una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal.

A consecuencia de este escenario y a raíz de la incertidumbre financiera, el mercado paralelo del dólar se encuentra virtualmente paralizado.

«No hay precio y no se entiende de donde salen los valores publicados«, afirman los habituales cambistas, quienes en muchos casos ya se han resignado a no trabajar hasta la semana pasada.

En tanto, la información publicada en diferentes medios y operadores de cambio es diametralmente opuesta, con marcaciones que van desde $ 900 hasta los $ 980 para el valor de compra de un dólar.

Durante la jornada de este miércoles, el dólar blue informado tuvo un cierre a $ 905, pero en plaza se aseguraba que nadie vendía un billete por debajo de los $ 1.000.

En tanto, en las primeras operaciones en la Bolsa de Comercio el dólar MEP cotiza a $ 908, mientras que el CCL lo hace a $ 960.

Cabe apuntar que este jueves es el último día que garantiza realizar una operación en dólar MEP y obtener los dólares antes de las elecciones.