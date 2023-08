La obra mayor de Sui Generis cumple 50 años y tiende un puente entre el ’73 y el 2023

En términos del reloj del universo, 50 años no son nada. Algo parecido a un zeptosegundo, o sea una milésima de billonésima de segundo: imperceptible, tan fugaz que ni siquiera estamos en condiciones de experimentarlo. Pero medio siglo tampoco es gran cosa en términos del reloj terrestre. Las especies sabias duran más que nosotros. Una ballena boreal puede vivir 200 años. Un álamo vive 500, un olmo 600, un tilo 1.000. (Siempre y cuando crezcan lejos de la Buenos Aires de Horacio Manos de Tijera Larreta, por cuyas venas, como su rostro revela a simple vista, circula cemento.) Pero, en términos humanos, 50 años son prácticamente una vida. Y sin embargo, el año 1973 parece haber ocurrido no hace medio siglo sino —mas bien— eones atrás, a una distancia sideral.

Era un mundo donde lo real —o sea, lo que los noticieros decían que ocurría— tenía lugar en blanco y negro. Imágenes granuladas, transmitidas por unas cajas enormes. Cambiábamos de canales (había cuatro, nomás) mediante una ruedita protuberante que hacía track track cada vez que la girábamos. Era un mundo donde conseguir teléfono fijo constituía una hazaña. Los teléfonos venían unidos a la pared por un cordón umbilical, con pinta de fusilli teñido con tinta de sepia. (Sepia el molusco, no el color.) Y cuando no había suerte salías a la busca de un público —en cabina transparente a partir del ’71, más tarde dentro de un habitáculo color yema y aspecto de huevo frito— que sólo respondía si lo alimentabas con cospeles, fichas con ranuras. O sea: minga de TV a color por cable, de controles remotos, de celulares. Hace 50 años, la realidad no era portátil ni funcionaba a batería. El mundo era analógico, los diarios eran de papel y si decías musk uno pensaba en perfume, no en un maniático que no sabe qué hacer con la guita.

En ese mundo, y en este lugar, estábamos a punto de dejar atrás ocho año seguidos de dictaduras. (Que fueron bravas, pero parecen dignas de Heidi comparadas con la que debutaría en el ’76.) El Presidente de facto, general Lanusse, se había rendido ante la tozudez del pueblo resistente y convocado en marzo del ’73 a elecciones generales. Libres, ma non troppo. Porque Lanusse había pergeñado una manganeta para evitar que Perón fuese candidato, usando en su contra los 18 años de exilio — como no podía acreditar domicilio en la Argentina entre agosto del ’72 y el presente de la convocatoria, no se le permitía aspirar a la presidencia. O sea que veníamos de ocho años de gobiernos anti-populares, y nos encaminábamos a una elección donde el candidato más amado estaba proscripto. (Cualquier semejanza con el presente corre por cuenta de ustedes.)

En aquel tiempo soundtrackeado por Serrat y Raphael y el Palito de Yo tengo fe, se votó el 11 de marzo. Los radicales llevaban en su boleta al Chino Balbín, que ya entonces hablaba de grieta y se quejaba de los modales peronistas. Pero las mayorías consagraron a la fórmula muletto: Héctor Cámpora, alias El Tío, y Solano Lima, que se presentaron en nombre del peronismo: 49,53% de los votos, sacaron, contra un 21,29% de la UCR. Cámpora asumió el 25 de mayo, rodeado por Presidentes como el chileno Allende y el cubano Dorticós, representantes de una América Latina que empezaba a pellizcarse, preguntándose si sería cierto, tal como parecía, que el sueño revolucionario cundiría en la región. Al día siguiente se liberó a los presos políticos. En este punto, los senderos del ’73 y de la Argentina actual comienzan a bifurcarse.

Nosotros seguimos tolerando la ignominia de que existan presos políticos como Milagro Sala. Además Cámpora entendía que su rol era subalterno, que la conducción del movimiento no era ni sería nunca suya, mientras el General viviese. Perón nos visitó en junio, un regreso enchastrado por la masacre de Ezeiza, y en julio Cámpora renunció para convocar a nuevas elecciones, en las que ahora sí Perón sería candidato. Todavía duraban los ecos del Juan Moreira de Favio —estrenado el 24 de mayo, convirtiéndose de inmediato en el mayor éxito de la historia del cine argentino—, cuya música gloriosa atronaba desde los parlantes de todas las disquerías.