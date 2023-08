El precandidato a presidente de Unión por la Patria participó de una asamblea con cooperativistas del Movimiento Evita y cerró con un acto en el club El Paredón de Villa Fiorito.

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó hoy que «cada voto que juntemos va a ser un grito de rebelión contra la desigualdad», tras recorrer el distrito bonaerense de Lomas de Zamora, donde participó de una asamblea con cooperativistas del Movimiento Evita y cerró con un acto en el club El Paredón de Villa Fiorito.

«Yo no sé si vamos a ganar, no sé si nos va a ir bien, pero les puedo asegurar que cada voto que juntemos va a ser un grito de rebelión contra la desigualdad, contra la injusticia y contra la exclusión social. Y que lo van a escuchar, porque con nuestra gente no se jode», expresó Grabois durante el acto de cierre de la jornada de campaña.