Docentes denunciaron descuentos de hasta 80 mil pesos de su sueldo por los días de paro, mientras que organismos de DD.HH afirman que hay en curso 20 pedidos de detención.

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció este miércoles que se realizaron al menos dos nuevas detenciones en Jujuy, en el marco de las protestas sostenidas por docentes y comunidades originarias en rechazo a la reforma constitucional que impulsó semanas atrás el gobernador Gerardo Morales. «Se están produciendo detenciones arbitrarias en Humahuaca, a partir del armado de causas donde se imputan delitos de sedición, secuestro de personas, lesiones graves, entre otras«, informaron a El Destape desde la Misión. En los últimos días, trabajadores de la educación denunciaron que el gobierno provincial les descontó de sus salarios los días que implementaron el paro como medida de fuerza, en reclamo no solo de mejoras salariales sino en contra de la reforma.

El organismo de derechos humanos difundió que hasta esta tarde había dos detenidos, ambos trabajadores municipales: uno de apellido Laguna, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y otro de apellido Zamboni, afiliado al Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy. Se les imputan delitos de «privación ilegítima agravada», «sedición», «resistencia a la autoridad», «daño agravado a bienes de uso público», «lesiones leves doblemente agravadas» e «instigación a cometer delitos», publicó el Poder Judicial de Jujuy, mientras que la Misión advirtió que se prevén 19 detenciones más para lo que resta de la jornada.

El diputado nacional y fundador del Partido Piquetero y Unidad Piquetera, Juan Marino, apuntó contra Morales, quien además mandatario provincial es el precandidato a vicepresidente de la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio para las elecciones. «No respeta las garantías constitucionales que deberían regir incluso en un Estado de Sitio. Y hoy comenzaron los encarcelamientos anunciados la semana pasada por la fiscalía provincial. Hay que ponerle un límite», denunció Marino en su cuenta de Twitter.

En los últimos días, además, docentes denunciaron descuentos por los días de paro en sus recibos de sueldo. En diálogo con El Destape, la diputada provincial de la provincia de Jujuy por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, Natalia Morales, expresó: «El lunes, que era el día que cobraban los docentes de primaria, empezaron a circular por las redes sociales los recibos de sueldo denunciando que les habían descontado. A la par, también, compañeros y compañeras nuestros del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), que son parte de la Agrupación 9 de Abril, que están en la docencia primaria, secundaria y terciaria, también empezaron a dar cuenta de esa situación a medida que también recolectaban los mismos recibos de sueldo de docentes. En el abrazo simbólico que hicieron en Casa de Gobierno, al que nosotros nos acercamos a solidarizarnos y dar fuerza, como hacemos con todas las actividades de la docencia, de las comunidades y de todos los sectores de lucha, había varias docentes que tenían su recibo de sueldo impreso en carteles«.

Si bien desde la Agrupación 9 de Abril, que nuclea a trabajadores de la educación de Jujuy y que está integrada por militantes del PTS e independientes, expresaron a este medio que los montos de los descuentos varían en base a distintos factores, como pueden ser la antigüedad y la zona en la que trabajan, indicaron que los números van desde 80.000 pesos en algunos casos hasta 200.000 pesos en uno puntual. «¡No a los descuentos! Todo el apoyo! Cedems (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) y demás gremios deberían llamar a paro desde mañana mismo. Enfrentemos los ataques del gobierno en unidad y en las calles. Que CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) y las centrales sindicales llamen a paro nacional en apoyo a las maestras, comunidades y la lucha de Jujuy», pidieron en sus redes sociales. En principio, el Cedems convocó a un paro docente para el próximo jueves 13 de julio en solidaridad con el conflicto de los docentes de nivel inicial y primario agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep).

Natalia Morales pidió que, además del paro previsto por Cedems, otros sindicatos se unan para una medida general. «Ya se tendría que estar convocando al paro, no solamente de todos los sectores docentes y sindicatos, sino también de la CGT (Confederación General del Trabajo), la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), ante este ataque brutal. En ese sentido es muy importante el planteo del paro general hasta que caiga la reforma, como lo venimos planteando. No se pueden esperar más ataques. Hay una responsabilidad del PJ (Partido Justicialista), que dirige las centrales sindicales en la provincia de Jujuy, que es también un cuestionamiento y un planteo que vienen haciendo distintos sectores, la misma base docente: el paro general, para que no peleen en soledad, sino que efectivamente como se ha demostrado miles de personas que cuestionan la reforma y, si se convoca, están dispuestas a parar, a salir a las calles y donde recorremos, donde vamos a apoyar, la unidad y la coordinación se plantean como una necesidad. Para eso es más que importante el rol de los sindicatos», dijo la diputada a este medio y agregó que eso es vital para «torcer el brazo al gobierno de (Gerardo) Morales y al PJ».

La diputada provincial de izquierda sostuvo que desde el gobierno liderado por el precandidato a vicepresidente y presidente de Unión Cívica Radical (UCR) nacional se mantiene un «ataque constante a la docencia, tratando de minimizar, diciendo que son grupos chicos». «La posición de nuestro espacio político es obviamente el rechazo al ataque brutal que está haciendo el gobierno de Jujuy a los sectores que están luchando, no solamente por salarios, como lleva la docencia hace más de un mes, sino también contra la reforma que se aprobó a espaldas de la docencia y de todo el pueblo trabajador. En ese sentido vemos que es un ataque que es brutal que se suma a las difamaciones, a las persecuciones, al hostigamiento, que está teniendo la docencia y las comunidades indígenas que siguen luchando y están de pie, y otros sectores sociales«, añadió.

Gerardo Morales amenazó con expropiar una sede la UBA

El mandatario jujeño cuestionó a los trabajadores de la sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que está ubicada en Tilcara, que es dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras, por considerar que son quienes «incentivan los cortes». En diálogo con el Canal 7 de Jujuy, Gerardo Morales declaró: «Yo ya hice una presentación a la UBA, si no me contestan vamos a expropiar. Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación… ponían las camionetas de la Universidad para llevar. Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así, vamos a terminar de imponer el orden«.

Desde la Facultad de Filosofía y Letras respondieron con un comunicado que difundieron en sus redes a la amenaza del dirigente radical. «La Facultad de Filosofía y Letras repudia enérgicamente las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresadas el lunes 10 de julio de 2023 en el Canal 7 de la televisión jujeña donde hace explícita mención a los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario Tilcara (CUT) dependiente de la Universidad de Buenos Aires, propiciando amenazas persecutorias en su contra», expresaron y añadieron: «Las acciones de los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario Tilcara señaladas por Morales promueven la misión social de nuestra Universidad«