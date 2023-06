El Presidente le envió un guiño al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, quien habló antes que él y a quien calificó como «el futuro presidente».

El presidente Alberto Fernández valoró este martes las políticas de obras públicas de su gestión. En el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en La Rural, expresó: «Nos tocaron tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer. Hicimos obras públicas porque creímos que todo el país las necesitaba, no hay un solo municipio de la Argentina que no haya recibido una obra pública. Si lo hay, quiero que venga acá, se pare ahí y me llame mentiroso». Fernández le envió un guiño al precandidato presidencial Sergio Massa, quien antes expuso en el mismo evento. «Acaban de escuchar la opinión del futuro presidente», dijo.

«Los que hacemos hospitales en la Argentina somos nosotros. Los otros lo que hacen es decir que los hospitales sobran y que no tienen médicos. Los que tuvimos que montar treinta y pico de hospitales modulares en tiempo récord en medio de la pandemia fuimos nosotros», sostuvo el Presidente. Y agregó: «Los que construyen centros de atención infantil, jardines de infantes, escuelas y universidades somos nosotros«.

En ese sentido, profundizó sus palabras sobre las obras inauguradas y por inaugurarse durante su mandato. «Vamos a inaugurar un acueducto de 500 kilómetros, que cruza todo el chaco. Lleva agua a 450 mil chaqueños y chaqueños. Esa obra la encontramos parada. ¿Saben por qué se paró? Porque los recursos que estaban destinados a esa obra se usaron para hacer el Paseo del Bajo en Puerto Madero«, manifestó y añadió: «Terminó la concesión de la hidrovía y la tomó el Estado. Em el primer año el Estado ganó 38 millones de dólares administrando la hidrovía. Tenemos que darle mucha potencia a la hidrovía, porque por esa hidrovía se abaratan los costos y los fletes».

Fernández celebró la labor del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. «Llevó adelante un plan de obras públicas como la Argentina no había vivido antes. Lo hizo con un nivel de transparencia que nadie le puede poner una sola mácula a su gestión. Si Ramón Carrillo fue recordado por lo que hizo en la salud argentina, Gabriel Katopodis debe ser recordado en la Argentina por lo que hizo en la obra pública«, sostuvo.

En la CAMARCO, Alberto Fernández declaró: «En política no todo es lo mismo: estamos los que creemos que el Estado no es un espectador de la realidad, sino que está llamado a motorizar la fuerza necesaria para que todo crezca y la distribución sea correcta».

El presidente, además, diferenció al oficialismo de la oposición, que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. «Del otro lado te van a decir que hay que terminar con las vacaciones pagas y te van a decir que lo mejor es que las indemnizaciones por despido desaparezcan. Nos proponen retroceder en los derechos que los argentinos tenemos», puntualizó y concluyó: «Tenemos todo para aprovechar la oportunidad, lo que no tenemos que hacer es equivocarnos. Y tenemos que mirar un poquito para atrás, no hay que mirar tan lejos: miren cinco años atrás y con eso alcanza».