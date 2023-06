Sin llamado al diálogo del Gobierno, las comunidades siguen con los cortes de ruta a la altura de Purmamarca contra la reforma constitucional.

Comunidades originarias continuaban este lunes, por tercer día, con permanencia y corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, quien lejos de llamar al diálogo, mantiene una «posición caprichosa» que demora la solución al conflicto, según declaró el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti .

Mientras tanto, la Iglesia católica, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, pidió este lunes que «se convoque a los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado» sobre la reforma de la Constitución en Jujuy y que «el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante«.

Lo hizo a través de un documento en el que consideró «legítimo que quienes estén en desacuerdo con normas incluidas en esa Constitución» sometida a reforma por el gobierno de Gerardo Morales «reclamen ser escuchados».

Morales no quiere modificar la «prohibi ción de cortes»

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- «prohíbe los cortes de rutas y calles» y la «ocupación de edificios públicos».

A la vez anunció que planteará la «reconsideración» de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán «a la vieja redacción», tras reconocer «dudas» en las comunidades indígenas.

«No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas», señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

Pietragalla en Jujuy

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, llegó a Jujuy con la intención de dialogar con el mandatario provincial por el conflicto social y además para tomar conocimiento de la situación procesal de los detenidos (ya liberados) y heridos tras la violenta represión policial del sábado pasado en Purmamarca.

Preocupado por la negativa de Morales, Pietragalla advirtió que «si la posición de las autoridades políticas es radicalizar esa posición, esto puede terminar mal».

En ese sentido, algunos sectores que llevan adelante el corte de la ruta 9 en la intersección con la ruta nacional 52, señalaron a Télam que son conscientes del reclamo «por sus derechos constitucionales sin modificaciones», y exigen la presencia de las autoridades provinciales «para que expliquen las violentas represiones«.

«Estamos pidiendo algún tipo de reunión con las autoridades provinciales y no hay respuestas», enfatizó Pietragalla, quien lamentó las acusaciones realizadas por Morales sobre un supuesto financiamiento político de las protestas y alertó que la de Jujuy «es una situación grave y compleja».

Infiltrados de «civil» entre las fuerzas represoras

En ese marco, en medio de la tensión que hay en Purmamarca, manifestantes atraparon hoy a dos «policías de civil infiltrados«, los cuales «portaban armas de fuego» y ambos se habían mezclado con los sectores que protestan en la ruta, comentó un comunero a Télam.

Los dos efectivos fueron filmados y mostrados en redes sociales, rodeados por manifestantes, muchos de los cuales pidieron que no los agredieran para «demostrar que somos mejores que Morales». Incluso aleccionaron a los efectivos para convencerlos de que pertenecían al mismo sector social al que les ordenaron reprimir.

Una reforma sin consenso pleno

La aprobación de la reforma parcial constitucional –se anunció para mañana la jura del texto– aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna «arriba los salarios, abajo la reforma».

«Lo que está haciendo Gerardo Morales es un ensayo por si ganan las elecciones», alertó el diputado nacional de Unión por La Patria, Juan Carlos Alderete, al referirse a las modificaciones a la Carta Magna jujeña.

«Creen que han ganado las elecciones nacionales por eso hacen estos ensayos», agregó en declaraciones a Radio Télam, y criticó a la oposición, donde, dijo, «no hay halcones ni palomas, son todos cortados por la misma tijera».

Por otro lado, consideró que la reforma parcial de la Constitución de Jujuy fue aprobada entre «entre gallos y medianoche» y tiene «responsables en gran parte del Partido Justicialista que cumplen funciones en la (Asamblea) Constituyente». También opinó que detrás de esto «hay negocios por los recursos naturales».

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, describió este lunes la situación en la provincia de Jujuy como de «tensa calma» tras las protestas en «rechazo de la reforma constitucional» y dijo que iban a «seguir visitando a quienes están todavía siendo asistidos en el hospital por haber recibido balas de goma y con heridas de consideración».

La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep), Silvia Vélez, respaldó las medidas de fuerza del sector docente que vienen desde hace quince días con paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a la «reforma constitucional exprés».

En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.

Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño» y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales.

