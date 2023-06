La jueza no va tras los posibles instigadores y financistas. Capuchetti se niega a investigar: elevó a juicio la causa por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, sin investigar a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a Juntos por el Cambio.

«En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado», sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución de este lunes.

Se trata de la parte central del caso por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

Días atrás, CFK había criticado el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Carlos Rivolo, en una carta en la que aseguró que para ella «no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta».

«Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022», expresó la vicepresidenta en esa carta, titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad».

La elevación a juicio

La decisión de Capuchetti llega horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral.

«Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible», sostuvo esta mañana el defensor Gastón Marano, en un escrito al que tuvo acceso Télam.

El abogado respondió así a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada.

El pedido del fiscal

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo había pedido la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los autores materiales del hecho están detenidos y que siguiera la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la vicepresidenta, frente a ese pedido, había solicitado más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal.

En ese marco, había aclarado de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

«Un nuevo acto de consagración de la impunidad»

El pasado 29 de mayo, tras el pedido de elevación a juicio, la vicepresidenta publicó una carta en la que describió este paso en la causa como «un nuevo acto de consagración de la impunidad» y remarcó que el dictamen del fiscal omite directamente referirse a líneas de investigación más allá de los tres detenidos como autores materiales.

Al diputado del PRO Gerardo Milman, por ejemplo, se lo menciona al pasar en un listado de material y testimonios recolectados. Ahí, sin embargo –remarcó en su carta CFK– no está incluida la última declaración de su exsecretaria Ivana Bodhziewizcz, quien reveló que la llevaron a borrar el contenido de su celular, en plena investigación, a una oficina de Patricia Bullrich donde la esperaban Milman y un perito.

El texto de la vicepresidenta publicado en su cuenta de Twitter, advirtió la coincidencia de que los celulares de varios testigos terminaron borrados y la falta de referencia al borrado del celular de Sabag Montiel, que apareció reseteado de fábrica horas después del atentado, cuando se debía extraer su contenido, buena parte del cual se perdió.

«Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa», sostuvo entonces la vicepresidenta.

«Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos», enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas «no se investigan nunca más».

«Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad», lanzó la vicepresidenta y denunció «un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores».