“Cristina es la persona que nos conduce y tendrá que decirnos a todos cuál es el camino a seguir», dijo el intendente de Ensenada, Mario Secco. «Ahora hay el doble de necesidad de movilizarse», planteó el «Cuervo» Larroque. La convocatoria para la 9 de Julio podría trasladarse a la Plaza de Mayo ¿Hablará CFK?

A pesar del anuncio de Cristina Kirchner de que no será candidata a ningún cargo en las próximas elecciones, el kirchnerismo y los sectores partidarios y gremiales que encabezan el “operativo clamor” confirmaron que el acto previsto para el próximo 25 de mayo se realizará, aunque anticiparon que el escenario podría variar. El objetivo también dará un giro: en lugar de pedirle a la vicepresidenta que se postule, se respaldará su conducción al frente del armado oficialista.

“Cristina es la persona que nos conduce y tendrá que decirnos a todos cuál es el camino a seguir, porque si no esto no se ordena”, definió el intendente de Ensenada, Mario Secco.

De esta manera, quedó desmentida la versión publicada por algunos medios acerca de la suspensión de la jornada prevista para la fecha patria en que, además, se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación.

Es más, los dirigentes organizadores asistirán a la reunión prevista para esta tarde a las 17 en la sede del sindicato Smata.

El acto del 25 de mayo, en marcha

“Nosotros vamos para adelante”, enfatizó Secco durante una entrevista por Futurock, en la que además reiteró que la vicepresidenta será invitada a ese acto para ser la oradora. “La decisión de no ser candidata no le saca la responsabilidad de ser quien conduce” y “no hay ordenamiento político si no lo dice ella”, explicó.

Si bien el objetivo central de la convocatoria pretendía ser el corolario del “operativo clamor” para que sea ella quien encabece la fórmula presidencial del Frente de Todos, el motivo formal del acto no variará: celebrar los 20 años de Néstor Kirchner presidente.

Lo que en este nuevo contexto político podría variar es el lugar. La convocatoria que en un principio estaba planeada en la 9 de Julio, donde la asistencia tiene amplísimos límites de llenado, ahora podría trasladarse a la Plaza de Mayo. “Ahora se altera todo”, reconoció Secco.

Lo mismo dijo el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, quien además ratificó que el acto “está intacto” e insistió en que la presencia de la vicepresidenta en el escenario será fundamental. “Sería muy bueno que ella pueda hablar con su pueblo. El pueblo necesita abrazarse a Cristina y necesitamos que ella también sienta ese calor”, fundamentó.

El dirigente gremial también afirmó que lo que se definirá esta tarde en Smata serán los ejes de la convocatoria y el lugar donde se hará, si frente al Obelisco o a Casa de Gobierno.

En esa misma línea, el exsecretario general La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, dijo en diálogo con AM750 que tras la nueva carta de CFK «resulta imprescindible una movilización». «Lo que recibí de todos los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse: por lo que pesa sobre Cristina y porque es un ataque al peronismo y la democracia”, aseguró.

Apuntó que “el mercado está en guerra con la humanidad». «Y en Argentina quienes defienden la presencia del Estado para conducir el capitalismo es el peronismo. A una guerra de esas características tenemos una sola forma de responder, y es en la calle”.

Por su parte, el secretario adjunto de Smata, Mario Manrique, definió que “el acto del 25 cobra más relevancia” porque, en vez de pedir la candidatura de Cristina, “vamos a tener que pensar en el Plan B, que es el proyecto de gobierno que le vamos a presentar a nuestro electorado”.

“Lo más inteligente que podemos hacer desde el peronismo es pensar bien hacia dónde vamos a traccionar la política, qué poderes vamos a enfrentar y cómo lo vamos a hacer. Luego, el candidato que surja de las PASO no tendrá encolumnados detrás de él”, explicó.

«No hay enojo, hay desilusión»

Ni para Secco ni para Catalano, la carta publicada ayer por la vicepresidenta y en la que ratificó que no será candidata a ningún cargo “fue un golpe”.

“Fue algo inesperado porque estamos militando muy fuerte para ella sea nuestra candidata”, admitió Catalano y aclaró que, no obstante, “no hay enojo” con la vicepresidenta por la decisión que tomó. “Cristina dio todo. No hay enojo, hay desilusión. Pero la esperanza siempre está intacta, en este país puede pasar de todo”, indicó.

Secco reconoció que se esperaba un anuncio de ese tipo. “Sabemos que lo que dijo Cristina es verdad. Siempre nos habló de que cuando lance su candidatura la iban a condenar y nos íbamos a quedar sin candidato”, pero así y todo “decidimos ir para adelante”, contó

“Siempre supimos que si Cristina se presentaba y luego la condenaban, nos quedaríamos en el medio del mar, sin bote y hundiéndose el barco. Esa posibilidad Cristina no se las quiere dar. Pero la decisión de no ser candidata no le quita la responsabilidad de ser quien conduce” al peronismo, concluyó.