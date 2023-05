«Si no se respetan las leyes viales, el auto se transforma en un arma», dice Carlos Viñolo a dos años de la muerte de su hija. Este miércoles habrá un festival frente el TSJ.

Este 17 de mayo se cumplen dos años del choque que provocó en Circunvalación Alan Amoedo, el joven de 27 años que conducía por la banquina a alta velocidad, drogado y alcoholizado y ocasionó la muerte de dos personas. Ese día, perdieron la vida Sol Viñolo y Agustín Burgos; y quedó gravemente herida Fernanda Guardia, quien aún intenta recuperarse.

En ese marco, con música, poesía y la lectura de un documento, este miércoles a partir de las 17, familiares y amigos de las víctimas realizarán un festival frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para recordar a las víctimas y pedir que se ratifique el fallo del juicio que condenó a Amoedo en 2022 por homicidio simple con dolo eventual.

Dicha calificación legal marca una diferencia histórica sobre la mirada de la Justicia sobre los crímenes viales en el país. Usualmente para estos casos, se aplica la figura del «homicidio culposo» que prevé penas entre tres y seis años, situación que habilita, muchas veces, que los acusados queden rápidamente en libertad.

«Nosotros estamos a la expectativa que salga el fallo ratificando la condena a Amoedo porque esto sería un salto histórico. Creemos que todo lo que hemos luchado, se va a consolidar cuando se produzca el reconocimiento del Tribunal Superior», dice Carlos Viñolo, papá de Sol, sobre la apelación de Amoedo por su condena a nueve años, que debe resolver el TSJ.

Este fallo «abriría una puerta histórica a la conciencia», dice Viñolo y agrega que «hasta el momento, la Justicia sigue premiando la inconciencia. Escuchamos argumentos en los juicios como ´No se dio cuenta´, y ese tipo de razonamientos son los que llevan a la impunidad porque se da el mensaje que matar con un auto es algo menor y no, matar con un auto, alcoholizado o drogado, no es algo menor«.

Para viñolo es necesario empezar un proceso de social de conciencia sobre los crímenes viales para achicar la cantidad de muertes por estas causas. «Nosotros seguimos diciendos que el auto, cuando no se cumplen las normas viales, es un arma letal”.

«Cuando uno se sienta en un auto, tiene que tener conciencia que eso, si no se respetan las reglas viales, es una potencial arma. Creo que ahí, generando conciencia avanzaremos, y ese paso central, está ahora en manos del TSJ», agrega.

Para el papá de Sol, no hay dudas que el crimen vial, «se debe pagar con la calificación de dolo. Ahí está la diferencia porque con el homicidio simple, muchos quedan libres», dice y añade: «Es necesario que los casos donde no se respetan las leyes viales y se provocan muertes, se equiparen a las muertes que ocurren por uso de arma. Si una persona decide emborracharse y luego conducir, en ese momento, no le importa la vida del otro. Eso es un hecho consciente«.

Cambio de mirada

En el país, la inseguridad vial es la principal causa de muerte en menores de 35 años y el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros con fallecidos. Es por ello que especialistas piden cambiar el enfoque tanto desde lo penal como desde lo sanitario, porque estos hechos cortan entre 3.500 y 4.000 vidas por año.

En las caso de las muertes en Circunvalación, poco antes de matar, Amoedo se filmó conduciendo y bebiendo, colgó el video en su cuenta de Instagram y aceleró. Agustín, Sol y Fernanda no tuvieron tiempo de reacción, estaban sentados en el pasto alejados de la banquina esperando por una grúa luego de haber sufrido un desperfecto mecánico. Testigos relataron que Amoedo salió ileso y se quedó mirando la escena como si fuera un espectador más. Nunca socorrió a las víctimas.

Durante el juicio, Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que participó como Amicus Curiae, planteó que Amoedo sabía que podía matar a alguien «si bebía como bebió y conducía como condujo» y añadió que la Justicia debería empezar a tener claro que «no todos los siniestros viales son accidentes”.

En marzo pasado, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional, tras una apelación, le bajó la sentencia al periodista Eugenio Veppo, quien conduciendo alcoholizado a 130 km/h embistió en 2019, en Buenos Aires, a dos agentes de tránsito. Cinthia Choque de 28 de años murió y Santiago Siciliano, de 34, sufrió heridas. Tras matar, el conductor se dio a la fuga.

Veppo había sido condenado en primera instancia a nueve años y tres meses -muy similar a la condena de Amoedo-, pero luego de la apelación, en abril accedió a la libertad condicional.

“Acá nosotros en Córdoba, no queremos permitir que pase lo mismo», expresaron en marzo pasado los familiares de las víctimas en Circunvalación cuando pidieron una audiencia en el TSJ, al cumplirse los 10 meses de la condena a Alan Amoedo. Allí, fueron recibidos por la secretaria de la sala penal, María Pueyrredón, quien les indicó que los vocales del TSJ están pronto a expedirse sobre el fallo.

«Nosotros necesitamos cambiar la cultura vial y la única forma de hacerlo es logrando que la Justicia vea estos casos como crímenes viales”, dijo en ese momento el papá de Sol que a dos años del crimen de su hija sigue impulsando una mirada más consciente sobre la seguridad vial, porque conducir «no es un acto individual sino social y colectivo».