El evento será el 25 de mayo y coincidirá con los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. El miércoles terminarán de ultimar detalles. Expectativa por la asistencia o no de la vicepresidenta.

El kirchnerismo prepara un acto masivo para el 25 de mayo en el que pedirán, una vez más, por la candidatura de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión, sería sobre la avenida 9 de julio y la fecha fue elegida porque ese día se cumplirán 20 años desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia y 50 de la asunción de Héctor Cámpora, tras 18 años de proscripción del peronismo. La organización del evento tomó mayor impulso luego de la última jugada política de la Corte Suprema. Muchos leen que la decisión del máximo tribunal suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan, fue un mensaje de intimidación a la vicepresidenta, ante una eventual candidatura. «Vamos el 25, Cristina Presidenta«, es una de las consignas que se están barajando para la jornada, pero eso se terminará de definir en una reunión que tendrán todas las agrupaciones kirchneristas el próximo miércoles en la sede de porteña del sindicato SMATA. Tras esa reunión se oficializará la convocatoria en una conferencia de prensa. Aún no se sabe si participará la vicepresidenta, pero los organizadores están trabajando sobre la hipótesis de que no estará.

En línea con los últimos actos que organizó el kirchnerismo, el mensaje del 25 de mayo contendrá un fuerte repudio al accionar del Poder Judicial. En ocasiones anteriores, como el evento que se hizo a mediados de abril frente a Tribunales, la consigna fue: «Democracia o mafia judicial». Esta vez, estará centrada en la candidatura de la vicepresidenta, aunque todo tiene que ver con todo porque, como dijo ella misma en reiteradas ocasiones, no puede ser candidata, no por su propia voluntad, sino porque es víctima de la proscripción del Poder Judicial. La gran incógnita ahora es si asistirá CFK. En el kirchnerismo arriesgan que: «nunca se sabe«, y que quizás a último momento define ir. «Si va, es posible que sea para hacer un anuncio importante sobre las candidaturas», opinan desde algunos sectores que se identifican con ella, aunque no hay ningún tipo de certeza.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo este jueves que «el 25 de mayo es un día clave y, si Cristina lo decide, ese día rompemos la proscripción. Es un escenario muy bueno para que la compañera tenga un mensaje claro». El ministro bonaerense, Andrés Larroque, en esa línea, subrayó que “hay un presente que nos moviliza. Todo este tipo de ataques que vemos permanentemente a la institucionalidad, a la democracia, que tanto nos costó recuperar y consolidar en Argentina y desde ya como eje central la figura de Cristina que es quien hoy concita esperanza”. Eduardo de Pedro, ministro del Interior, también hizo hincapié en la necesidad de «defender la democracia en las calles».

Más allá de eso, el kirchnerismo no es el único sector que cree que la batalla contra las irregularidades de la Corte Suprema se debe dar en las calles. En Casa Rosada consideran lo mismo. Cerca del Presidente argumentan que están «atados de pies y manos» para avanzar en algún tipo de reforma del Poder Judicial por la connivencia que éstos tienen con la oposición, y que dependerán de los votos que se consigan en el Congreso para avanzar en el juicio político que se debate en Diputados. En los despachos de Balcace 50 sueñan con una movilización como la del 2×1 contra el fallo de la Corte Suprema que pretendía dejar en libertad a los genocidas de la última dictadura militar, aunque admiten que «el judicial» es un tema complejo y alejado de las preocupaciones más urgentes de la sociedad, vinculadas a los problemas económicos, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que «este gobierno y los que formamos parte de esta fuerza política hemos sido parte de la movilización que ha recuperado la democracia por lo cual nunca vamos a desalentarla. El verdadero poder que tiene un gobierno es que el pueblo esté alerta y detrás de sus objetivos, acompañándolos y demostrando qué es lo que quiere«. Horas más tarde, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, habló en el Senado sobre el 25 de mayo. «Este 25 de mayo para nosotros va a ser singular, porque hace veinte años Néstor Kirchner asumía la presidencia. Nos decía que era parte de una generación diezmada y que nos venía a proponer un sueño. Él abrió el camino y detrás vinimos todos. Yo me miro a mí mismo sentado acá frente a ustedes con 63 años y pienso que Néstor murió a los 60 y digo: cuánto tenía para darnos a los peronistas y a todos los argentinos», subrayó.

La reunión en SMATA

Además de las organizaciones kirchneristas que estuvieron presentes en los últimos encuentros de la mesa de Ensenada, la convocatoria esta vez será más amplia. «Invitamos a todos los que quieran a sumarse a la reunión del miércoles en Smata», dijo uno de los organizadores y aclaró que allí estarán «los que la queremos y los que la necesitan por conveniencia, porque ella es la candidata que mejor mide dentro del peronismo». En esa línea, comentaron que «se está trabajando para llamar a movilizar desde todos los sectores que están alrededor de la convocatoria ‘Cristina Presidenta’: sindicatos, movimientos sociales, intendentes y organismos de DDHH, entre otros», explicaron y agregaron que «se está trabajando a toda máquina para garantizar el 25 de mayo con mucha gente en la calle».

Los congresos del PJ y la falta de definición

La reunión organizativa del evento en la sede de SMATA será un día después del congreso del PJ nacional que se hará en el estadio de Ferro y luego del congreso del PJ bonaerense, que será el sábado 13 en el partido de La Matanza. Seguramente, entre los temas que se traten en ambas reuniones, va a haber congresales que planteen el tema del acto y la necesidad de continuar con más intensidad con el operativo clamor. Según comentaron algunos de ellos en diálogo con este diario, «hay una demanda muy fuerte por parte de todas las organizaciones de expresarse en la calle y que se agudizó con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia». Confirmaron que el tema de la Corte Suprema va a formar parte de la movilización, y que la idea «es darle una intensa vibración militante para bancar la candidatura de CFK, pero al mismo tiempo señalar a los que forman parte y hacen posible que la proscripción de ella siga vigente».

En estos momentos el desorden del peronismo es muy grande y desde todos los sectores esperan una definición de la vicepresidenta que acomode el tablero y ordene cómo seguir. No se sabe si esa definición puede ser antes o después del Congreso partidario o antes o después del acto del 25 de mayo. Lo cierto es que los tiempos corren y mientras más pasan los días más difícil será instalar a cualquier candidato que no tenga el conocimiento y la relevancia que tiene ella. La única pista que hay hasta el momento sobre si habrá o no internas, o si será o no ella la candidata es lo que dijo la propia vicepresidenta sobre el escenario en La Plata, durante la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner hace unos días: sea quién sea, esta vez el candidato deberá respetar un programa de gobierno, representarlo y cumplirlo.