«Cristina es la única que interpela intereses» y que «si Cristina fuera candidata no hay PASO» porque es la que conduce el peronismo, a los que la quieren y a los que no la quieren».

La Presidenta del Bloque de senadores del Frente de Todos Bonaerense, Teresa García, destacó la importancia de la charla magistral que dio la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el Teatro argentino de La Plata. García afirmó que «Cristina es la única que interpela intereses» y que «si Cristina fuera candidata no hay PASO». La senadora aseguró que «Cristina es la que conduce el peronismo, a los que la quieren y a los que no la quieren».

En una entrevista con Ari Lijalad y el equipo de #HabráConsecuencias por El Destape Radio, García sostuvo que «probado no hay nadie que pueda interpelar los intereses que interpela Cristina». Además, agregó que es «impensable que Cristina no arme la ingeniería electoral y que no influya en el próximo gobierno».

La senadora también destacó las definiciones importantes que dio Cristina durante su charla, entre ellas la importancia de la Argentina circular y la crítica a la dolarización como solución mágica. Además sostuvo que el peronismo debe reunir a sus dirigentes para definir qué se hará con el FMI y que el pago del FMI a Macri no tuvo como objetivo final que ganara las elecciones sino los recursos naturales del país. En ese sentido, señaló que en algún momento el FMI podría pedir el pago con recursos naturales.

Finalmente, García mencionó que es necesario definir primero el programa y los sectores que se van a interpelar antes de elegir al candidato que mejor lo represente. Asimismo, destacó que los vecinos no salen a comprar dólares, sino que compran leche y se encuentran con que al día siguiente está remarcada. Por último, recordó el hostigamiento que sufrió Cristina desde la sanción de la Ley de la 125 y terminó con una condena injusta.