La ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien estuvo recorriendo San Isidro con su candidato a intendente, Ramón Lanus. El hilo de Twitter revela información sobre Lanus, quien fue denunciado por la venta de inmuebles nacionales durante su mandato como presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el gobierno de Macri.

EL martes 11 de abril, la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich estuvo recorriendo San Isidro con su candidato a intendente de ese distrito: Ramón Lanus. Pero lo que muchos no saben es que Lanus presidió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el gobierno de Macri y fue denunciado, junto al ex presidente, por la venta de 150 inmuebles nacionales, 80 de ellos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchos de estos inmuebles ya fueron vendidos sin autorización del Congreso Nacional, como lo establece la Constitución Nacional.

Lanus enfrenta cargos por posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública. La causa le había sido asignada al juez Bonadio.

Además, después de las elecciones presidenciales de 2019, y a un mes de finalizar Macri su mandato, se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires en violación al art. 15 bis de la Ley N° 25.917 que establece que en los últimos 2 trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.

Pero lo más sorprendente es que Lanus firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., justo el 9 de diciembre de 2019, a un día de dejar su cargo, incumpliendo con la ley.

Ramón Lanus es el candidato de Patricia Bullrich en San Isidro, pero después de conocer su historial como funcionario público, muchos se preguntan si es la mejor opción para ese distrito.