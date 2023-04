El ex ministro de Justicia, citado como testigo, enfatizó que “es una norma que criticó siempre y por eso le duele” haber sido involucrado en el tema.

El ex ministro de Justicia Germán Garavano, citado como testigo a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, consideró este martes que «no correspondía el fallo «Muiña» con el que la Corte Suprema pretendió conceder el beneficio del 2×1 en la conmutación de la pena de represores de la última dictadura militar.

«Más allá de que respeto la independencia judicial y estaba dentro de las facultades de la Corte, yo creo que no correspondía, como no correspondía el 2×1 que es una ley que genera un tema muy perverso respecto del sistema de justicia como respecto del sistema carcelario y no solo en delitos de lesa humanidad. En delitos donde hubo violaciones o asesinatos, organizaciones de lo más sofisticadas se beneficiaron con esa norma», manifestó al responder preguntas de los integrantes de la comisión en el anexo de la Cámara baja.

«Es una norma que yo critiqué siempre y por eso me duele más esta situación«, explicó sobre su involucramiento como testigo en el juicio político, en el cual subyacen sospechas sobre el supuesto interés del dirigente macrista en que se dictara el controvertido fallo Muiña.

Al hacer referencia al planteo del diputado oficialista Leopoldo Moreau sobre el uso de las prisiones preventivas durante el gobierno anterior, el dirigente de Juntos por el Cambio aclaró que esas situaciones «las deciden los jueces» y «no se le pueden atribuir a un gobierno».

En otro orden, negó haber hablado sobre el 2×1 con la ex jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, cuyo voto a favor en aquel fallo es investigado como parte de un supuesto intercambio de favores por el cual el Gobierno de Mauricio Macri se comprometía a no involucrarse con una sentencia que la magistrada había obtenido para seguir en su cargo más allá de los 75 años.

«Con Highton nunca hablé del caso Muiña. Solamente sobre la reforma del sistema de Justicia, cómo mejorarlo. No tuve tantas charlas, no tenía una cotidianeidad de reuniones con ella», contestó. Incómodo por las suspicacias sobre el voto de Highton de Nolasco, el ex ministro macrista salió en defensa de la idoneidad profesional de la ex magistrada, a quien definió como «una de las mejoras juezas que ha tenido la Corte» junto con Carmen Argibay, por lo que le reclamó a los diputados opositores que no la «vapuleen» ni la «bastardeen».

En tanto, el ex funcionario de Cambiemos dijo que no recordaba si había hablado sobre el tema con el entonces jefe de asesores de la Presidencia (y actual senador nacional) José Torello ni con el operador judicial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón (prófugo de la Justicia), a quien dijo haberlo visto «varias veces» en la Casa Rosada aunque sin saber qué cargo desempeñaba en la estructura del Gobierno de Cambiemos. Tanto Torello como Rodríguez Simón fueron citados como testigos por la comisión, pero se mostraron reticentes a declarar.

A su turno, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer afirmó que tenía registro de 149 comunicaciones telefónicas entre Garavano y Rodríguez Simón. Ofuscado, el testigo dijo que iba a promover una denuncia penal para conocer si había habido espionaje ilegal para acceder a sus conversaciones privadas, y el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro pidió a la comisión que se pronuncie en ese mismo sentido.

Minutos después, Tailhade aclaró que la fuente de Brawer era una investigación periodística del medio El Destape en base a un informe de la Dirección Judicial de Asistencia en Delitos Complejos (DAJUDECO) que consta en el expediente «Indalo contra Macri y otros» que tramita en el juzgado de la doctora María Romilda Servini de Cubría. El diputado kirchnerista y especialista en temas de Justicia corrigió la cantidad de comunicaciones entre Garavano y Rodríguez Simón al señalar que en realidad fueron 162.

Finalmente el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, le preguntó a Garavano si conocía al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, involucrado en chats con Silvio Robles, de la vocalía de Rosatti, y en su respuesta el dirigente de Juntos por el Cambio reconoció que existe una «relación política», pero lejos de una amistad.

Fuente: NA.