En una serie de tuits publicados recientemente, el periodista y escritor Juan Alonso (@jotaalonso) expone la preocupante influencia del Grupo Clarín en la justicia argentina y los peligros que esto representa para la democracia del país.

Alonso señala que la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sus políticas represivas y antilaborales no son la única amenaza para la estabilidad del país. Sin importar si el expresidente Macri sigue en el poder o no, Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con aliados locales, siendo el principal de ellos el Grupo Clarín.

Según Alonso, el verdadero mandante de la Corte Suprema es el trío conformado por Héctor Magnetto, Jorge Rendo y Pablo Casey, quienes son los que realmente detentan el poder en el país. El sobrino de Magnetto, por ejemplo, visitó a jueces y juezas el 29 de marzo para evitar que el proceso contra Marcelo D’Alessandro siguiera adelante.

El periodista también menciona al juez Julián Ercolini, a quien describe como uno de los «huemules» de Clarín, y quien está por eximir de toda responsabilidad al fiscal Carlos Stornelli por el delito cometido contra el abogado José Manuel Ubeira. Stornelli, quien se decía amigo de Ubeira, intentó hacerle una cámara oculta.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El Reino Unido mantiene un enclave colonial estratégico en el Atlántico Sur y nos roba recursos pesqueros y energéticos. Para ello, cuenta con la ayuda de cipayos de JxC, la UCR y Adolf Milei. Macri debería estar preso por la deuda. — Juan Alonso (@jotaalonso) April 2, 2023

En este contexto, aparece Marcelo Sebastián DAlessio, un falso abogado y espía preso, quien habría sido delatado por la DEA y la embajada de EE. UU. Alonso ha publicado sobre la «horripilante saga» de DAlessio en Nuestras Voces y en El Cohete a la Luna, y señala que Ercolini quiere ignorar la Cámara de Mar del Plata para hacer que Stornelli salga impune.

Alonso describe a la Corte Suprema como un circo Sarasani, en el que el juez Horacio Rosatti tiene a dos licenciados a cargo de su vocalía con acceso al sistema informático del Poder Judicial. Estos licenciados formaron una misteriosa sociedad llamada Moromedia SRL. Rosatti, junto con uno de los licenciados llamado Silvio Federico Robles y la otra licenciada Natalia Monayer, funcionan como un trío. Robles es el chófer de Rosatti y pasan todo el día juntos, compartiendo nutricionista, gimnasio, dieta y horas.

Carlos Rosenkrantz, por su parte, está fuera de órbita después de que se supo lo que quería cobrar por el litigio entre Santa Fe y la Nación. Alonso ha revelado los decretos y contratos que Hermes Juan Binner y los socialistas del capitalismo de Santa Fe mantuvieron bajo siete llaves durante 14 años.

Alonso concluye que la única salida para Argentina es la unidad del campo nacional y popular frente a la amenaza de la derecha y la ultraderecha. En esta lucha, no se trata de candidatos, sino de la defensa de la vida. Un ejemplo de ello es el cura Paco, a quien se le envía fuerza en estos tiempos difíciles.