En la última semana, se sumaron 531 nuevos casos con brotes en Río Cuarto, San Francisco, Jesús María y Villa Allende y capital.

El Ministerio de Salud informó que, en la última semana, se sumaron 531 nuevos casos de dengue en la provincia y 11 nuevos reportes de chikungunya, según los datos brindados en una nueva reunión del Comité de seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos.

En este sentido, en lo que va de la temporada 22/23, ya se han reportado 875 casos de dengue en total, 30 importados y 845 autóctonos.

Al respecto, Laura López, directora de Epidemiología, manifestó: “Estas últimas semanas se observa un incremento importante de casos, esto se debe a nuevos municipios que están presentando circulación viral y a las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de mosquitos. Por eso es fundamental poder trabajar en cada uno de nuestros hogares para eliminar todos los potenciales criaderos de mosquitos para reducir los riesgos de transmisión”.

En esta nueva reunión, informaron que se registran casos aislados de dengue en 68 barrios de Córdoba Capital y 18 localidades del interior; con brotes o circulación en las ciudades de Río Cuarto, San Francisco, Jesús María y Villa Allende, y en 4 zonas de la capital.

En cuanto a la situación provincial de chikungunya, se han reportado 53 casos en total, 10 importados y 43 autóctonos; en su mayoría relacionados con un brote detectado en la localidad de La Calera y el resto corresponden a casos autóctonos aislados o importados.

“Es importante remarcar que la fumigación no es un método preventivo y solo se realiza en las acciones de bloqueos para contener la situación. Esto se debe a que el producto que se utiliza, único aprobado para salud pública, no tiene residualidad y no actúa en las etapas acuáticas del mosquito. Por eso insistimos que la medida preventiva es eliminar todos los objetos potenciales criaderos que están en nuestros hogares, evitar la picadura del mosquito y la consulta temprana”, añadió la directora de Epidemiología.

A nivel nacional, se registra circulación viral autóctona de dengue en 13 jurisdicciones (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) y se han reportado 3 personas fallecidas (dos en Salta y una en Santa Fe).

Con respecto a chikungunya, se reportaron 528 casos en la temporada, con 6 jurisdicciones que registran casos autóctonos (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Formosa y Misiones).