El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, Jose Manuel Ubeira, se refirió a la relación entre Revolución Federal y el grupo que participó de manera directa en el intento de magnicidio hacia la mandataria, dijo que:

“Hay un nexo de conexión, ha llegado información de todo lo que se ha peinado en este último tiempo sobre el cruce de información. Son un montón de elementos. Se pudo llegar a determinar que personas que están dentro de la causa de Revolución Federal tienen un vínculo con Brenda Uriarte. La división de las dos causas es una división totalmente artificial porque eran lo mismo”. En Navarro 2023 por El Destape Sin Fin.

“A través de una serie de contactos, hay una concreta que se llama ‘Dalila’ que aparece chateando y cruzando todo tipo de información entre Brenda Uriarte y la gente que está alrededor de Morel. Para nuestra visión y la de cualquiera, no son dos grupos distintos, son las mismas personas operando en dos lugares distintos”.

“A veces hay que tener paciencia porque son dos investigaciones desparejas. La de Martinez de Giorgi avanza a la velocidad de cualquier investigación, se van cruzando líneas, estableciendo contactos, es lento, pero eso va en camino.

“En la otra, en lo concreto del intento de asesianto, estamos a las trompadas. Tenemos dos recusaciones de la jueza que se están atendiendo en casación, una pérdida de tiempo formidable. Todo ‘fulbito’ para que de alguna manera la causa avance hasta los límites”.

“Todavía no tenemos expurgado el teléfono de Sabag Montiel y está por realizarse la última apertura que sería la que nos llevaría al origen del asunto de Sabag Montiel”

“La primera prueba es el dichoso teléfono de Sabag Montiel al cual le metieron tres claves y lo bloquearon. Ahora queda una sola oportunidad. Estamos viendo si eso se manda al Homeland de los Estados Unidos que ofreció sus servicios o la compañía de teléfonos desde Corea, que también ofreció sus servicios, para abrir el teléfono y ver si concretamente esa única oportunidad la podemos aprovechar”.

“Uno de los camaristas, Llorens, dice que la causa está cerrada y que no hay una prueba más. No tenemos juez porque está recusado y entonces delegó toda la actividad en el fiscal y el fiscal le dice que no la podes elevar porque las medidas de pruebas están por la mitad. Por otro lado, la causa de Morel, se van estableciendo que los vínculos entre uno y otro, no son vínculos distintos, son los mismo haciendo dos cosas distintas”:

Sobre la relación entre Caputto y Morel: “Quedan dos o tres medidas para establecer (vínculos) con algunos de los Caputto, sobre todo la de una hermana”.

“Si logramos establecer la relación de la permanencia del vínculo de los Caputo, que no tenga justificativo como no sea financiar un grupo de ultraderecha, ahí tenemos la solución al problema”.