El titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados aseguró que al declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura de 2006, el máximo tribunal causó «una paralasis absoluta y paralizó la elección de jueces federales».

El diputado Nacional y presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró que el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, esta motivado en la conducta que muestra el máximo tribunal, que «invade competencias de otros poderes». TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

Fernández entregó el miércoles a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y pidió su «pronto tratamiento legislativo» a Martínez y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

«No estamos discutiendo si me gusta mas o menos algún integrante de la Corte, la solicitud de juicio político esta sustentada en la invasión que realiza sobre competencias que son de otros poderes de la Argentina», subrayó.

Asimismo, recordó que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura del 2006 causó «una paralasis absoluta» y «paralizó la elección de jueces federales».

«Acá no hay una cuestión de que me gusta o no, acá hay un problema de desempeño», cerró Martínez.

Fuente: Telam