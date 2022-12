La ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad dijo no tenía «ninguna expectativa» en lo que podrían resolver «una Corte como esta».

La ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta aseguró este jueves que en la causa Pibes Villeros por la que fue condenada Milagro Sala hubo «una enorme cantidad de violaciones a las garantías más que evidentes», como que se iniciara el juicio oral «sin saber con exactitud cuáles eran los hechos que se le acusaban», o el rechazo del 90% de la prueba testimonial presentada por la defensa, irregularidades procesales «trascendentales» que los letrados de la dirigente social denunciarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a Télam, la ex funcionaria, que volvió a ser defensora de Sala, reveló que el equipo de abogados de la líder jujeña no tenía «ninguna expectativa» en lo que podrían resolver los cuatro ministros de «una Corte Suprema como esta», a partir del recurso de queja interpuesto en la causa, porque se trata -dijo- de un tribunal que está integrado por «dos jueces puestos por decreto por (Mauricio) Macri y que está jugando políticamente de un modo muy evidente y muy obsceno».

«Se tomaron dos años y nueve meses para simplemente decir que no hay argumentos que demuestren que la Corte tiene que entrar a resolver los agravios porque dicen que son cuestiones vinculadas a la legislación de Jujuy y que no es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», cuestionó.

Así se refirió a una de las estrategias típicas de intervención del máximo tribunal, la administración del tiempo: que la definición de las apelaciones se postergue, ya que la Corte Suprema no tiene tienen plazos para emitir sus fallos o aceptar o denegar recursos extraordinarios y quejas.

En otra crítica a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la abogada vinculada a causas de derechos humanos contrastó la acción del máximo tribunal argentino en varias causas resonantes con la revisión de las irregularidades procesales en la causa Lava Jato llevada adelante por el Superior Tribunal de Justicia brasileño, un proceso que culminó con Luiz Inácio Lula Da Silva libre y con sus derechos políticos restituidos.

«Esta Corte (la Corte argentina) está en otro lugar, no hay ninguna duda. Y además le sirve políticamente a la oposición», diferenció la exministra.

Y en el mismo sentido resaltó: «El estado del poder judicial en la Argentina es calamitoso, vergonzoso. No olvidemos que tenemos el plazo más largo en la historia de Argentina con un procurador (por Eduardo Casal) que no concursó, que no hizo nada, después de que a Alejandra Gils Carbó la obligaron a renunciar amenazando con meter presas a sus hijas».

Gómez Alcorta fue abogada de Sala por muchos años e interrumpió el patrocinio de la fundadora de la Túpac Amaru durante el período en que ocupó el Ministerio de las Mujeres, desde el inicio de la gestión del Frente de Todos hasta el 7 de octubre de este año, fecha en que presentó la renuncia.

Sobre el rechazo de la Corte al recurso de queja presentado en la causa Pibes Villeros, la exfuncionaria dijo que le generó «una inmensa impotencia» al igual que el veredicto en la causa Vialidad dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Los poderes judiciales tienen una deuda inmensa con la democracia y una parte importante de esa deuda es que tienen clarísimo que transcienden a los gobiernos, lo que no sería un problema, porque eso fue pensado en la ingeniería constitucional para que no se vieran sometidos a intereses o presiones político partidarias, pero hay otros intereses, los empresariales», puntualizó.

En el caso de la fundadora de la organización Túpac Amaru, señaló que «hay intereses económicos ligados al litio» que influyen sobre las decisiones judiciales en Jujuy, y en paralelo remarcó que los poderes económicos son permanentes, como «Clarín, que está ahí, hace cuatro décadas» o «Ledesma, un actor absolutamente trascendental para la vida social, económica y política de Jujuy».

«Yo no tengo ninguna duda de que la familia Blaquier (propietaria del grupo Ledesma) jamás le ha perdonado a la Túpac y a Milagro en particular que hayan sido un actor clave y trascendental para que los organismos de derechos humanos pudieran, ante un poder judicial reticente frente al poder real, lograrlo sentar en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad en la Noche del Apagón», sostuvo.

Además, al repasar la causa Pibes Villeros, la letrada objetó que a la propia acusada no le permitieron participar del juicio oral en su contra, porque «en un momento fue sancionada y no pudo presenciar el debate, lo que es una de las garantías del principio republicano».

«En Jujuy, en paralelo a la barbaridad del decreto de Macri para la designación de Rosenkrantz y Rosatti, se votó en 24 horas la ampliación y la designación en el Superior Tribunal de dos diputados y diputadas que eran del mismo partido del gobernador. Clara Langhe de Falcone (titular del cuerpo) dijo que ella no podía de ninguna manera dejar en libertad a Milagro. Fue todo muy, muy obsceno, es como si hoy (Julián) Ercolini, después de todo lo que sabemos de Lago Escondido, quisiera tener alguna intervención en una causa de Cristina», reconstruyó.

Y sobre la figura de Gerardo Morales agregó: «Yo no tengo ninguna duda de que es alguien con el que no tendría ningún tipo de relación».

Fuente: Télam