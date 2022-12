Es hasta que la Justicia se pronuncie sobre el siniestro ocurrido el 29 de octubre. Tampoco podrá ejercer la representación del Poder Legislativo.

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la sanción de suspensión y apartamiento sin goce de sueldo del legislador provincial, Oscar González, hasta tanto la Justicia se pronuncie con sentencia firme sobre el siniestro ocurrido el 29 de octubre pasado. Tampoco podrá ejercer la representación del Poder Legislativo.

Tras un breve debate, se aprobó este despacho de comisión consensuado por Hacemos por Córdoba, Encuentro Vecinal, Juntos UCR, Juntos por el Cambio e Identidad Peronista.

En tanto que la Coalición civica ARI, Izquierda Socialista – Fit Unidad y MST Nueva Izquierda se expresaron en contra del dictamen y pidieron la expulsión del legislador.

La votación fue con 62 votos a favor, 4 votos en contra (Juntos UCR – Coalición Cívica ARI – MST Nueva Izquierda e Izquierda Socialista – FIT Unidad) y 4 ausentes (Hacemos por Córdoba – Juntos UCR – Juntos por el Cambio).

“No somos una justicia paralela ni lo vamos a ser nunca”

La legisladora de Hacemos por Córdoba, Nadia Fernández, se expresó durante el debate y argumentó sobre esta sanción.

“Cualquier decisión no puede ser tomada a la ligera siempre amerita cumplir con los plazos legislativos, que no son los tiempos de la gente. Apartar a un legislador no es algo común y corriente. Se ha cumplido con el tratamiento mediante las comisiones de todas las cuestiones de privilegio y fue nuestra responsabilidad de abordar al máximo consenso posible con la mesura y templanza que amerita la situación que no debe pecar ni por exceso ni por defecto”, dijo.

Y sumó: “Esto tiene como objetivo asegurar el buen funcionamiento de la legislatura y salvaguardar al poder de la gente. No somos una justicia paralela ni lo vamos a ser nunca. No somos jueces, somos legisladores”.

A su turno, María Verónica Garade Panetta de Juntos UCR, dijo que “la sanción de suspensión representa la sanción que es la consecuencia a la conducta asumida por González”. De Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone, dijo: “Todo lo que ha salido a la luz a partir de la tragedia hacen que sea impensable que siga estando en este cuerpo quien lleva adelante esa conducta”.

Pidieron la expulsión de la Legislatura

Cecilia Irazuzta de la Coalición Cívica ARI expresó el voto negativo al despacho de mayoría y dijo: “No consideramos que un apartamiento represente una sanción ante semejante impunidad. Queremos la expulsión de González de esta Legislatura. Los cordobeses ya no toleran más que la política que debería encontrarse a su servicio este inmersa en un sistema de privilegios”.

En la misma línea, Noelia Agüero de Izquierda Socialista – FIT Unidad, argumentó que “es impensable que hoy se debate y se sancione con un apartamiento a quien con tanta impunidad ha sido responsable de este crimen vial. Ese hecho estuvo rodeado con un montón de cuestiones. Exigimos su renuncia e inhabilidad política y que pague con sus bienes todo el daño que ha causado”.

Luciana Echevarria, del MST Nueva Izquierda, también pidió la expulsión de González. “Hasta ahora González no se hace cargo de nada, ni siquiera de la licencia de conducir. El oficialismo tampoco se hace cargo de nada. Nosotros tenemos argumentos de sobra para una expulsión. Esto que estamos discutiendo es lo que atañe a la moral de González. El pueblo cordobés no se va a olvidar de que terminan siendo cómplices, lo que correspondía hoy era votar la expulsión, nosotros vamos a seguir peleando por eso”, dijo.