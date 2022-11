La conversación, que consta en la causa y se filtró públicamente, podría complicar al ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y la ex directora del nosocomio, Liliana Asís.

En las últimas horas, en el marco de la investigación por la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal, se filtró una conversación por mensajes entre el ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, y la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, donde ambos hablan de una situación de «mala praxis».

En la conversación, publicada por Canal 12, Cardozo refiere a un niño que «nació infectado» y que fue entregado a su madre como un «chico sano» y a las dos horas se descompensó y luego falleció. «Nos comimos una sepsis de un chico que nació séptico, no nos dimos cuenta, lo tratamos como un chico sano, no le aplicamos antibióticos, no le aplicamos nada y se descompensó», reconoce Cardozo en la charla.

Y la conversación avanza de la siguiente manera:

«Liliana Asís: No, lo que pasa que en este caso, a ver, si se descompensa después no hay razón para ponerle antibióticos de entrada, porque es un chico a término y si la madre tuviera una estrepto se deja en 48 horas en observación si es a término. Si fuera prematuro se lo entra, esa es la diferencia. Pero nadie puede prever que el chico se vaya a descompensar, eso está claro que es así.

Diego Cardozo: Pero dentro del espectro, digamos que es posible.

Liliana Asís: Sí, por eso, está la posibilidad, uno no puede negar, no puede ser tan livianamente a no el chico y se muere por culpa de quien.

Diego Cardozo: Claro.

Liliana Asís: Nadie sabe eso».

El abogado Luis Obregón, quien fue desvinculado recientemente de la defensa de Brenda Agüero, la única detenida por la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal, aseguró que en la causa no se ha contemplado pertinentemente esta conversación.

El letrado defendió su tarea representando a Agüero, recordando que planteó oportunamente una oposición a la prisión preventiva que el fiscal Raúl Garzón le dispuso, al no parecerle «ni justa ni temporalmente eficaz porque el expediente adolece de errores que no están acertados a la realidad«.

«La oposición que planteé en su momento consta de una parte jurídica y tiene 17 puntos que determinan las falencias específicas en cada uno de los hechos imputados», indicó Obregón, haciendo especial hincapié en la ampliación de la imputación que dispuso Garzón sobre Agüero, acusándola no sólo de ser responsable por la muerte de cinco bebés nacidos sanos, sino también por las lesiones de otros ocho.

Indicó Obregón que la imputación es errada, aludiendo a la situación de mala praxis que reconocen Cardozo y Asís en la conversación transcripta, que se filtró a la prensa.

«Los elementos que utiliza la fiscalía para imputar a mi defendida son mínimos, son indicios», apuntó Obregón y distinguió que en tanto las conversaciones entre Cardozo y Asís «tienen el mismo valor que la justicia le da a las escuchas como elementos de prueba superiores a los indicios».

«Las conversaciones estaban en el expediente y no las consideró el fiscal Garzón», reiteró.