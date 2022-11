En entrevista con La Nueva Mañana, el diputado nacional hizo fuertes advertencias acerca del actual estado de situación del Poder Judicial en la Argentina.

Especial para La Nueva Mañana

Desde hace ya algunos meses el miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el diputado del FdT, Luis Tailhade, viene presentando regularmente en su canal de YouTube, El Diario del Lawfare, novedades surgidas desde su desempeño investigativo en todo lo concerniente al Poder Judicial. Especialmente en lo referido al modo y forma de operar en Argentina del mecanismo de guerra política a través de los medios y la Justicia conocido como lawfare. En diálogo con LNM Tailhade se expresó sobre sus motivaciones para abrir el canal de YouTube y señaló el peligro para la democracia argentina que constituye el comportamiento de una parte importante del sistema judicial de nuestro país.

¿Por qué -y desde cuándo- decidió abrir su canal de YouTube, El Diario del Lawfare?

– Se trata de una estrategia de divulgación de asuntos vinculados al Poder Judicial -que empezamos en junio-; y tienen que ver con que apuntamos a llegar a un público joven, que no ve televisión ni se informa por los medios tradicionales.

¿Cuál considera usted es el grado de atención de la ciudadanía sobre el mecanismo denominado Lawfare, y sobre los riesgos que implica para cada argentino?

-La sociedad conoce perfectamente que el Poder Judicial es una estructura corrupta y decadente, que funciona de espaldas a la sociedad. Por lo tanto también sabe cómo operan los dispositivos de persecución política. Pero la cuestión es que la sociedad está dividida y en función de esa fractura van a respaldar las decisiones de la justicia aunque sean ilegítimas.

¿Cómo dimensiona la reunión “secreta” -con participación de políticos, empresarios y jueces-que tuvo lugar en Lago Escondido?

-La reunión en Lago Escondido es un hecho de suma gravedad, en atención al lugar, los protagonistas y el momento en que eligieron para llevarla a cabo. En particular, participaron de esa reunión dos jueces, Lijo y Mahiques, que intervienen o intervinieron en causas en las que era parte Joe Lewis. O lawfare o corrupción, muchas alternativas más no hay. Pero de todos modos lo más grave, lo que más me preocupa -respecto de esta reunión-, es el silencio atronador de los medios de comunicación. La pauta de Larreta (quien tuvo a dos funcionarios en la reunión) parece que es más importante que la noticia. Ni siquiera los medios que tienen cierta afinidad con el kirchnerismo se animan a difundir el hecho.

Respecto al intento de asesinato a Cristina Fernández usted ha señalado una fecha determinada como en la que se inician las acciones conducentes al intento del asesinato… ¿Qué lo conduce a tal conclusión?

-El 18 de agosto es una fecha caprichosa que elijo para fijar el momento en que empieza la cuenta regresiva hacia el atentado y tiene que ver con que ese día el diputado Gerardo Milman presentó en la Cámara de diputados un proyecto de resolución en el que anunciaba un ataque a Cristina, y ese mismo día se hizo la marcha de las antorchas organizada por Revolución Federal.

Es de conocimiento público que Revolución Federal recibió varios millones de pesos de parte de la familia Caputo, ¿quiénes integran el conjunto de “la Carpintería de Morel” que recibieron esos fondos?

-El grupo de personas que le facilitan a Morel las facturas -para que pudieran cobrarle más de 13 millones de pesos a la empresa Caputo Hnos.- son todos conocidos de él, y ninguno es carpintero. Una chica es abogada, otra trabaja en un hospital público, otra remisera. Creo que ni siquiera Morel es carpintero, por eso es tan sospechoso todo lo relacionado con este grupo y sus fuentes de financiamiento.

En la operatoria total del intento de asesinato a Cristina Fernández hay tres elementos que no terminan de ser hilvanados entre sí por la justicia: la logística, la financiación y la impunidad para los perpetradores, ¿Cuál es la intervención de los medios, la Justicia y la política en la falta de vinculación de estos elementos a nivel judicial en el intento de magnicidio?

-A ver, respecto a la Justicia el curso de la investigación es compatible con el carácter de enemiga que tiene CFK para Comodoro Py, es decir que van a hacer todos los esfuerzos para meterla presa pero ninguna para saber quién la quiso matar. Como dice ella, no les sirve como acusada. La dispersión de la investigación -Revolución Federal por un lado y “los copitos” por otro- es claramente una estrategia de Comodoro Py, que funciona como un sistema. No es pertinente hablar de Capuchetti en términos personales, ella hace lo que el sistema le indica. Y aquí el sistema le está diciendo que no tiene que profundizar en el financiamiento, en los vínculos políticos y en quienes determinaron ideológicamente el intento de magnicidio. Los responsables -para los intereses del sistema al que aludo- no pueden salir más allá de quienes hoy están detenidos; en este sentido los medios de comunicación han sido quienes instalaron -e instalan- la teoría de los loquitos sueltos, de un grupo lumpen, desde el primer momento, en particular Clarín y La Nación, que editorializó -más allá todavía- señalando que el atentado lo armó el propio kirchnerismo. Es decir, lo mismo que había dicho Milman.

-¿Cuáles aspectos del caso del intento de asesinato a Cristina Fernández -respecto al tratamiento que se le da en los estamentos judiciales, mediáticos y políticos- le resultan más preocupantes?

-Lo que más me preocupa es el total estado de indefensión en que se encuentra Cristina Fernández. No tiene ninguna garantía y está claro que no hay voluntad de llegar a la verdad. Otra cuestión que me parece sumamente grave es que la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad y el propio Juzgado no han comunicado absolutamente nada en relación con diversas irregularidades de la investigación, en particular lo atinente al borrado del teléfono de Sabbag Montiel. En definitiva: si Cristina está en riesgo… imaginemos lo que nos toca a nosotros; estamos a merced de un Poder Judicial al margen de la ley.

¿Usted piensa iniciar alguna acción judicial en referencia al atentado?

-Estoy trabajando en una presentación para pedirle al procurador Casal que se ponga a trabajar, que disponga la creación de un grupo de fiscales que estudie el fenómeno de las bandas de ultraderecha, neonazis, que están poniendo en riesgo la convivencia democrática, y que establezca si hay que llevar a juicio a todos estos violentos.

¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido el informe que entregó la Bicameral a la Justicia?

-El informe de la Comisión Bicameral -al que se puede acceder googleando: INFORME COMISIÓN BICAMERAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA– no ha sido tenido mayormente en cuenta por los Juzgados que entienden en causas de espionaje ilegal. Es una consecuencia lógica de la complicidad y articulación entre el macrismo y la Justicia.

¿Por qué hay una bandera de la Confederación Argentina detrás suyo en varios de los registros subidos a su canal?

-La bandera de la Confederación es un regalo que me hizo Carlos Kunkel. Soy Federal y reivindico las ideas de los federales del siglo XIX. No hay ningún mensaje extra más allá de repudiar a los salvajes unitarios, que es también posicionarse contra los porteños y sus intereses en salvaguarda de las provincias.