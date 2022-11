Argentina iniciará su campaña mundialista el martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles que quiere tener a «todos disponibles» para el debut del martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial de Qatar aunque aclaró que puede «haber matices» entre los convocados y le abrió la puerta al delantero Paulo Dybala, que llegaría al límite tras su lesión.

«El partido más importante ahora es el del debut, es un partido que se juega desde lo emotivo, queremos a todos disponibles, más allá que puede haber un matiz. Viendo la dificultad que tiene el debut y el grupo, los necesitamos a todos disponibles«, comentó el DT en una nota con CNN Radio.

«Soy de la idea que no habrá jugadores al 100 por 100 desde lo físico en todas las selecciones pero, sí, nuestra idea será que estén en su mejor nivel futbolístico. Es verdad que haremos fuerza para que los últimos partidos no se arriesguen los que no están en condiciones plenas aunque el que esté bien sí queremos que lo haga porque es lo mejor», apuntó.

De hecho, en las últimas horas se hizo oficial la no participación de Alejandro «Papu» Gómez y Marcos Acuña en Sevilla, que se suman a la de su compañero Gonzalo Montiel, expulsado en el clásico contra Betis del fin de semana pasado.

A la vez, las declaraciones del DT fueron un guiño para el cordobés Paulo Dybala, figura de la Roma de Italia, que padeció el 13 de octubre una lesión de importancia en el músculo recto femoral de la pierna izquierda y sumaría minutos contra Torino en la fecha del domingo próximo.

«Tenemos claro que en el último partido algunos no jugarán pero están bien desde lo físico y habrá otros que tendrán que mostrarlo. Tenemos herramientas tecnológicas para medir cómo están desde lo físico. Necesitamos jugadores que estén listos para el debut, por lo que convocaremos en principio a los que estén bien», enfocó Scaloni.

«Me preocupan las lesiones a nivel personal porque nos dieron mucho en todo el proceso y por decisiones físicas o técnicas se quedan afuera del Mundial. Este proceso es duro, debemos pensar en lo mejor para todo el grupo y serán decisiones difíciles de asimilar», lamentó el DT.

«Está en nosotros cuidar a Messi»

«»Si lo cuidamos y si lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de Leo», dijo Scaloni / Foto: AFP.

Por otro lado, Scaloni aclaró que harán lo posible para que no sea el último Mundial de Lionel Messi, a pesar de sus 35 años, porque él es «feliz dentro de una cancha«.

«Si lo cuidamos y si lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de Leo, porque el mundo del fútbol lo pide y eso es evidente. Entonces está en nosotros cuidarlo», destacó.

Con la mirada puesta en el debut del martes 22, a las 7 de la Argentina, frente a Arabia Saudita, aseguró: «Es un partido emocional, un partido diferente para el que jugó mundiales porque el primer partido de una Copa del Mundo es la antesala. Un resultado positivo te genera una actitud diferente. Trabajaremos mucho en lo emocional, en no pensar tanto en el rival sino pensar en nosotros. En saber qué es lo que tenemos que hacer».

Argentina también integrará la zona con Polonia, que cuenta con el goleador de Barcelona Robert Lewandoski, y México, conducido por el argentino Gerardo Martino.

«Lo más importante es que disfruten de jugar con esta camiseta, nosotros hicimos muchísimo hincapié en que el anterior grupo era un éxito. Mañana no pasa nada si se pierde, la vida sigue. No podés salir a la cancha pensando que si perdés está todo mal«, cerró.

Scaloni tiene todo encaminado para continuar en el cargo después del Mundial pero aún no firmó su renovación, a la espera del resultado en la cita máxima.