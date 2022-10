Desde este miércoles, el trofeo estará en exhibición para el público en el predio de La Rural. Tarantini, Larrosa, Bertoni, Giusti, Batista y Tapia, los «privilegiados» que pudieron alzarla.

La Copa del Mundo original que estará en juego en Qatar llegó este martes a la Argentina en el marco de la gira que organiza la FIFA y seis de los campeones nacionales, tres de 1978 y otros tantos de México 86, volvieron a levantarla.

El trofeo original fue presentado en un evento que se llevó a cabo en el Coliseo de Futsal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.

Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Daniel Bertoni, tres representantes de la conquista de 1978, y Ricardo Giusti, Sergio Batista y Carlos Tapia, ganadores en México 1986, fueron los seis privilegiados que pudieron alzar la Copa del Mundo que estará en juego a partir del 20 de noviembre en Qatar.

Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y la conducción del exarquero Sergio Goycochea, finalista en Italia 1990, los seis campeones del Mundo con la «Albiceleste» exhibieron el imponente trofeo ante los invitados durante unos minutos.

A partir del miércoles, la Copa del Mundo estará en exhibición para el público en el predio de La Rural, hasta el jueves 27 desde las 9 hasta las 20 hs.

«Este es un país que ama y respira fútbol. Gracias a los campeones del mundo, porque sin ellos no tendríamos estas dos estrellas. Llevaron al fútbol argentino a lo más alto y nos dieron la posibilidad de sentirnos campeones», destacó «Chiqui» Tapia en el inicio de su discurso ante la mirada de los seis exfutbolistas que estuvieron en representación de los 43 que integraron ambos planteles.

«Estamos en la víspera de un torneo que todos soñamos. Hay que seguir con los pies sobre la tierra y con este proyecto ambicioso, en el que se consolidaron todas las selecciones. Ese es el Mundial que vamos a ganar desde la AFA», agregó el titular de la casa madre del fútbol argentino.

«Ojalá, a fin de año, podamos quedar en la historia y tener esta copa tan significativa en nuestro país», completó «Chiqui».

Claudio «Chiqui» Tapia / Foto: Lara Sartor.

Luego, Goycochea, en medio de bromas por lo «cerca» que estuvo de alzar la Copa en Italia 1990, invitó a los seis campeones del Mundo que fueron recibidos con los aplausos de todos los presentes.

Cada uno expresó su emoción por volver a tener cerca a la Copa del Mundo y recordaron su experiencia luego de conquistar el trofeo más importante del fútbol.

El «Checho» Batista fue el primero que habló y rememoró, entre risas, el poco tiempo que tuvo en sus manos el trofeo ya que Diego Maradona «no se lo dio a nadie».

«Diego no se la daba nadie. Solo un minuto la tuvimos y en el avión la tenía abrazada y no te la daba. Ahora la vamos a tener más tiempo me parece», bromeó el exvolante del equipo campeón de Carlos Salvador Bilardo.

Sergio Batista / Foto: Lara Sartor.

Carlos «Chino» Tapia protagonizó la parte emotiva y se ganó nuevamente los aplausos cuando nombró a todos los campeones del Mundo fallecidos: Rubén Galván, René Houseman y Leopoldo Luque del ’78 y José Luis Cucciufo, José Luis Brown y Diego Maradona, del ’86.

«Los del ’78 fueron nuestros referentes y en México hicimos nuestra historia con el mejor del Mundo, al que extrañamos», remarcó Tapia.

«La Copa representa la gloria pura del fútbol. Nosotros estamos para alentar y ayudar en lo que podamos. Estamos todos ilusionados. Es un competencia dura y difícil, pero tenemos mucha fe», dijo el «Gringo» Giusti.

El «Conejo» Tarantini, uno de los protagonistas del «Abrazo del Alma» con Ubaldo Fillol en los festejos de 1978 contó su orgullo por «vestir la camiseta» del seleccionado ya que «representar a un país es lo mas lindo que le puede pasar a un jugador».

Carlos Tapia / Foto: Lara Sartor.

«Ojalá haya más campeones del mundo», deseó el exdefensor, al igual que Omar Larrosa, quien alentó al equipo que conduce Lionel Scaloni a seguir en este camino.

Daniel Bertoni, autor de uno de los goles en la final disputada en el estadio Monumental contra Holanda, valoró ese hecho y fue quien mencionó al actual capitán del seleccionado, Lionel Messi.

«Espero que la tercera estrella la pueda levantar Messi, porque se lo merece. Vamos a hinchar por esta selección porque es un equipo con actitud y mucho fútbol», destacó.

Daniel Bertoni / Foto: Lara Sartor.

Luego de las palabras llegó el momento de desvelar al trofeo y allí posaron los seis campeones del Mundo que volvieron a levantar esa Copa hecha de oro macizo que pesa 6,142 kilos y cuyo diseño recrea dos figuras humanas que sostienen un globo terráqueo.

La Copa del Mundo sólo puede ser tocada y alzada por los campeones del mundo y los jefes de Estado de las 211 federaciones que integran la FIFA.

Esta es la quinta vez que el trofeo original está en Argentina, uno de los pocos países que participó en todas las giras previas organizadas por la empresa Coca-Cola, socia comercial de FIFA, en la cuenta regresiva de los anteriores Mundiales.

La primera vez que llegó al país fue a Mar del Plata en 2006, camino al Mundial de Alemania, y en 2010, antes a Sudáfrica, pasó por Córdoba. Volvió a la «Feliz» en el prólogo de Brasil 2014 e inició un raid más extenso y federal en los preparativos de Rusia 2018. En aquella oportunidad, el trofeo estuvo en Berazategui, Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Tucumán.

Por primera vez, la Copa del Mundo pasará por los 32 países que participarán del Mundial de Qatar y en total recorrerá 51 territorios. Para 2030, la FIFA pretende que pase por los 211 países miembros.

La Copa del Mundo llegó hoy mismo desde Brasil, y previamente estuvo en México. Después de la Argentina, la gira continuará por Uruguay.

El camino del trofeo comenzó en mayo en Dubai y terminará en Doha unos días antes del inicio del Mundial.

El trofeo original está La forma actual surgió en la edición de Alemania 1974 ya que previamente se entregaba el trofeo inspirado en un homenaje a Jules Rimet.

El reglamento de la Copa del Mundo indica que los ganadores del torneo reciben en la coronación el trofeo original pero luego es devuelto a la FIFA. Luego, la federación ganadora recibe una réplica, cubierta en oro, grabada con el año y el país anfitrión.