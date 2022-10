Esta vez, alegó la defensa del ingeniero Raúl Pavesi, extitular de Vialidad de Santa Cruz y de máxima importancia en el juicio por la obra pública porque era quién encabezó licitaciones, adjudicaciones y control.

“¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo las empresas que perdieron las licitaciones con la que ganó esas licitaciones, Austral Construcciones? ¿Por qué se iban a poner de acuerdo? ¿Por qué ninguna de las empresas que perdieron las licitaciones objetó nada? En el proceso licitatorio participaron ingenieros, contadores, auditores. Hay más de 20 firmas en cada expediente. ¿También se complotaron para favorecer a Austral? ¿Por qué iban a hacerlo?”

Con estos argumentos demoledores, la defensa del ingeniero Raúl Pavesi, que fue titular de Vialidad de Santa Cruz, enfrentó a los fiscales. Tomó como ejemplo la licitación de la ruta nacional 288. En pantalla exhibió las cuatro ofertas: Esuco, de Carlos Wagner; Petersen, de la familia Eskenazi; Kank & Costilla y Austral, éstas dos últimas de Lázaro Báez, aunque con distintos socios. También mostró un cuadro comparativo por el cual la obra de la ruta 288 se adjudicó a Austral, teniendo en cuenta 16 items distintos. Y en el proceso, desde la aprobación del proyecto hasta la adjudicación, hubo aprobaciones de unos 20 funcionarios, además de la notificación al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General y la Contaduría General de Santa Cruz, organismos que tampoco objetaron nada.

El abogado Oscar Vignale concluyó así su segundo y último día de alegato. Se trató de una defensa de máxima importancia porque el ingeniero Pavesi, como presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial (AGVP), encabezó las licitaciones, las adjudicaciones y el control de las obras en Santa Cruz. Pero, justamente, Vignale enumeró la lista de todos los profesionales que firmaron, primero los proyectos, luego los pliegos, después el llamado a licitación, la apertura de los sobres, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma del contrato.

Santa Cruz es un territorio difícil

“En Santa Cruz actuaron 14 o 15 constructoras —dijo—. ¿Por qué no denunciaron si había alguna sospecha? ¿Por qué algunas se presentaban en unas licitaciones y no en otras?”, se preguntó Vignale. Y la respuesta la tomó de los testimonios que se escucharon en tres años y medio de audiencias: no es sencillo construir en Santa Cruz, es caro, lejos y con un clima más que difícil.

Eso repitieron funcionarios, exfuncionarios y empresarios que pasaron por el juicio. Es la razón —según señaló el letrado— por la cual algunas licitaciones se hicieron de manera urgente, dado que había que aprovechar los meses de verano y pocos meses más. Después rige la veda climática.

La defensa se centró en las cuestiones concretas, de hechos:

Las rutas se construyeron . No se pagó nada que no hubiera sido construido.

. No se pagó nada que no hubiera sido construido. La calidad constructiva fue superior a la requerida por los pliegos.

constructiva fue superior a la requerida por los pliegos. Los adelantos que se otorgaron a las constructoras fueron habituales en todo el país y estaban previstos en los pliegos.

que se otorgaron a las constructoras fueron habituales en todo el país y estaban previstos en los pliegos. La redeterminación de precios por inflación fue realizada sin objeciones, en función de un decreto de Eduardo Duhalde . Ni siquiera los funcionarios del macrismo cuestionaron esas redeterminaciones.

de precios por inflación fue realizada sin objeciones, en función de un decreto de . Ni siquiera los funcionarios del macrismo cuestionaron esas redeterminaciones. No hubo ausencia de control porque intervinieron el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de Santa Cruz.

porque intervinieron el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de Santa Cruz. Los atrasos se produjeron por razones fundamentadas, en general porque no se liberó la traza por la que debía pasar la ruta.

se produjeron por razones fundamentadas, en general porque no se liberó la traza por la que debía pasar la ruta. Los valores en que se adjudicó estuvieron siempre dentro de lo planteado en las licitaciones.

“No hay una sola pericia contable en que se determine qué perjuicio hubo para el Estado —redondeó Vignale—. La única pericia determinó, por unanimidad, que las cosas se hicieron de conformidad con la ley”. Esa pericia fue firmada por los profesionales designados por el tribunal, la fiscalía y las defensas: todos estuvieron de acuerdo en la conclusión.

Cómo sigue el juicio

El juicio continúa este martes a las 9.30 con el alegato de los abogados de Nelson Periotti, quien encabezó Vialidad Nacional durante todo el mandato de Néstor y Cristina Kirchner.

Federico Paruolo y Matías Galvan, defensores de Periotti, estarán en Comodoro Py, en forma presencial, de cara a los jueces. Periotti es uno de los hombres que más sabe de rutas en el país, por lo que hay expectativa sobre la respuesta técnica a la acusación fiscal. Es una de las pocas personas que puede comparar, por ejemplo, las obras hechas en Jujuy o Mendoza o Buenos Aires con las de Santa Cruz, en todos los aspectos: valores, dificultades, atrasos, constructoras hegemónicas en cada zona. Por eso, se prevé que la defensa de Periotti se tome tres jornadas completas.