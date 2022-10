Así lo manifestó Edgardo Pierobon, pronosticador del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba, en diálogo con LNM refiriéndose a la larga sequía que vive la provincia.

En diálogo con La Nueva Mañana Edgardo Pierobon, pronosticador del Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba, contó: “Las condiciones de Niña se van a mantener y principalmente hasta enero de 2023, esas son las perspectivas. A partir de febrero/marzo ya se esperan condiciones neutrales, es decir que no va a haber ni Niña ni Niño, lo que trae aparejado que los próximos meses tengamos condiciones de precipitaciones menores a lo climatológico o a lo estadísticamente normal para la provincia de Córdoba”.

En cuanto a cómo se ha presentado este fenómeno natural dijo: “Este es el tercer año consecutivo en el cual tenemos condiciones de Niña en esta época y eso es algo muy raro en la climatología o en las características de este fenómeno que es El Niño. No se ha dado en este milenio, y creo que la última vez que se dio fue en los años 90 cuando sucedió ese último período en que dieron 3 años de Niña, por lo cual se espera que el año que viene ya empiecen a predominar condiciones normales o, bueno, se verá un poquito más adentrándonos en 2023 si puede comenzar a predominar la condición de Niño para lo que es fines del año que viene”.

Mientras tanto, “como bien te decía esto trae aparejado o tiene una cierta correlación de que tengamos precipitaciones un poco por debajo de lo normal, pero hay que recalcar que nos vemos afectados por otros patrones y que el fenómeno de La Niña o El Niño no es lo único que afecta a la zona nuestra. Hay años que hemos tenido Niña y las precipitaciones estuvieron en valores normales o por encima de lo previsto, por lo que se debe remarcar esto pues no existe una correlación total entre Niña y bajas precipitaciones”, explicó Pierobon.

Para realizar una comparación en esta misma época, a esta altura en los años previos, por ejemplo, el nivel del dique San Roque está un poco más bajo, “ya que en 2020, cuando hubo una sequía más o menos de estas características el nivel del dique estaba en 30,93 metros, en el 2021 en 32,09 metros y este año está 30,75 metros de altura pero siempre por debajo del nivel del Vertedero. Lo cual lleva a ver que para esta época del año es común que esté por debajo del nivel del Vertedero, lo cual no está asociado a ningún evento raro”, sostuvo.

Precipitaciones

Volviendo al tema de las precipitaciones se espera que en los meses de noviembre y diciembre sean un poco más secos que la estadística o sea que lo normal de lo que sucede en la provincia durante el último trimestre del año.

Para enero y febrero “con el cambio de patrón hacia condiciones neutrales y con otras circulaciones que puedan afectar a condiciones de cierta normalidad en cuanto a acumulados de precipitaciones, si bien pueden estar un poquito por debajo la perspectiva que se encuentre en valores acumulados principalmente para febrero”.

Dique San Roque

Al referirse a la provincia advirtió: “Normalmente tenemos un período muy seco que es entre mayo y septiembre, y el húmedo que va entre octubre y abril. En los últimos tres meses del año es cuando el nivel del dique se comience a normalizar, entonces la perspectiva es que en este período ya comience a normalizarse y esperemos que llegue al nivel del Vertedero lo más pronto posible, pero siempre teniendo en cuenta lo que ya mencioné sobre que se esperan un poquito de precipitaciones por debajo de lo normal a lo de los últimos dos meses del año”.

Después de las precipitaciones de la semana pasada y de lo que está sucediendo hoy (por el miércoles) si bien ayuda, pero todavía no termina de generar acumulados fuertes en las cuencas que alimentan a los ríos y a los diques de la provincia. Por el momento, “estamos en condiciones más secas de lo normal y a partir de hoy miércoles creo que se viene también una semana un poco más seca: desde mañana hasta el viernes o sábado de la semana próxima, o sea que el nivel del dique San Roque va a seguir bajando hasta mediados de este mes”, finalizó el pronosticador.

Situación en Sierras Chicas

En tanto, desde la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda. comentaron que el “sistema de provisión de Agua en Sierras Chicas está en alerta y las cisternas se encuentran al límite de su capacidad”. Ante esta situación la entidad cooperativista recuerda que “es obligación del usuario contar con tanque de agua en el domicilio, de esta manera se tendrá la reserva necesaria que permitirá la autonomía ante imprevistos en el servicio. Cuidar el agua es responsabilidad de todos”.

Por otra parte, en Salsipuedes se presenta capacidad muy restringida en la red y la situación del servicio de agua informa que no hay cortes programados, la falta de agua en algunos sectores de la ciudad se debe a que a raíz de la importante bajante en los pozos el servicio se encuentra en situación crítica y con restricciones debido a la falta de flujo.

“Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de esta época del año, la ausencia de pronóstico de lluvias al corto plazo y, considerando que las fuentes de captación dependen del caudal del río y que los pozos de la red se encuentran deprimidos en su volumen de producción es que solicitamos extremar los cuidados del recurso. Hagamos uso del agua de red exclusivamente para las actividades básicas de higiene y alimentación”, aconsejan desde la Cooperativa de Servicios de Salsipuedes.