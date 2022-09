La portavoz llamó a terminar con los discursos de odio y explicó que decretaron el feriado en defensa de la democracia.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, repudió el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y alertó que en los medios de comunicación pusieron a la funcionaria como blanco. En diálogo con El Destape Radio explicó que decretaron el feriado nacional para movilizar a favor de la democracia.

«Somos de la generación que sabe que la democracia se defiende en la calle, estamos convocando en este sentido, en un enorme abrazo colectivo a nuestra vicepresidenta que es una de las líderes más importantes del siglo en la Argentina. También para defender la paz, la democracia y la convivencia todo eso que estuvo saqueado por la persecución mediático judicial y por el crecimiento del discurso del odio», afirmó Cerruti, quien recordó que en otros países los discursos de odio llevaron a atentados.

«Tenemos una sociedad en que los discursos de odio se instalan desde una parte de la dirigencia política, desde una parte del periodismo, hay que trabajar directamente allí«, sostuvo la portavoz, quien advirtió que a Cristina Kirchner «la estigmatizaron, persiguieron, la pusieron de alguna manera como blanco en las redes y en los medios».

Cerruti: “Es un día muy difícil cuando uno piensa lo que podría haber pasado y esperamos estar a la altura”.

Acerca del operativo de la Policía de la Ciudad por las movilizaciones de este viernes a la Plaza de Mayo, Cerruti sostuvo que espera que «esté todo bien y que la movilización sea clara y contundente para abrazar a la Vicepresidenta”. Con respecto a la decisión de Mendoza y Jujuy de no acompañar el feriado, Cerruti señaló: “las provincias son autónomas pero me parece que no están tomando cabal conciencia de lo que pasó”.

Cómo fue el intento de magnicidio contra Cristina

Una persona disparó con un arma de fuego contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Así lo muestran varias imágenes tomadas por los canales de televisión que estaban registrando el momento en el que la vice llegaba del Senado y saludaba a los militantes que hace once días mantienen una vigilia en su casa.

Las imágenes muestran cómo una persona apuntó y gatilló al menos dos veces con un arma a centímetros de la cara de Cristina Kirchner pero no salió ninguna bala. Como acto reflejo, Cristina se agachó y su secretario alejó a la persona que portaba el arma que luego fue detenido.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a El Destape que la persona detenida se llama Fernando Sabak Montiel y tiene 35 años. Montiel también registra antecedentes de por portación de armas. La cartera de seguridad también confirmó que la persona detenida apuntó con un arma Bersa 380.

Luego del ataque, el presidente Alberto Fernández anunció un feriado nacional para que los argentinos se movilicen en contra de la violencia política en «defensa de la vida y la democracia» tras el atentado en la casa de Cristina Kirchner.