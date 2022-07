La golpiza fue dada a conocer por la Asamblea de Punilla. El hombre atacado es nieto de un vecino de 84 años «forzado al desalojo» por la empresa que lleva adelante la obra.

Este domingo la Asamblea de Punilla denunció que el sábado a la noche cuatro policías encapuchados y a bordo de motocicletas golpearon al nieto de un vecino que siendo «forzado al desalojo» en el marco de la construcción de la Autovía.

De acuerdo al comunicado que difundió la Asamblea a través de las redes sociales, en la noche de 23 de julio, Franco, nieto de Abel Méndez, «fue al pueblo a cargar la batería de su celular ya que les han cortado la luz y el agua, para intimidarlos, y al regresar a su casa, cuatro policías conduciendo motos de la fuerza, uniformados, encapuchados, en plena oscuridad le dieron una paliza, dejándolo tirado en la tierra».

Y agregaron: «Él pudo comunicarse con un amigo que lo socorrió y lo llevó a su casa, a media cuadra. Fue llevado por otros vecinos al Hospital Domingo Funes, muy dañado. Entre otras lesiones, tiene perforado el pulmón, a raíz de las patadas recibidas. Quedó internado y los vecinos fueron a la Unidad Judicial de Cosquín, donde realizaron la denuncia correspondiente».

Desde la Asamblea indicaron también que realizaron la denuncia en la unidad judicial correspondiente, que se encuentran reunidos en plenario abierto para analizar qué medidas tomar y acusaron al Gobierno provincial, a la Policía de Córdoba y a Caminos de las Sierras.

«Continúa el conflicto social, el violento e inescrupuloso avance del gobierno de la provincia, Caminos de las Sierras y la Policía de la Provincia de Córdoba, sigue dejando huellas en la población del Valle. Otro caso más contra los adultos mayores: después de 40 años de vivir en Santa María de Punilla, Abel Méndez es forzado al desalojo; no hay precisión sobre el monto de la expropiación, no le aseguran ni el alquiler para unos meses y, lógicamente, no quiere abandonar su hogar. Los métodos para obligarlo son cada vez más perversos», destacaron.

