Me andaba faltando una lloradita y hoy encontré la cédula de notificación original del habeas corpus rechazado de mi mamá. Me mató la fecha, 17/10/1978: estaban vivos todavía, en la RIBA. Y la firma: Martín Irurzún. La firma me terminó de destruir.

Sin costas, ¡menos mal!

