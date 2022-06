La Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, se refirió a la situación de la Justicia y señaló que «no pasa el sistema de lawfare sin la Corte. En Brasil la Corte lo revirtió. Acá no. La Corte protege a los actores del lawfare y colabora».

En diálogo con El Destape Radio, la letrada afirmó que «el lawfare precisa medios de comunicación, por eso lo naturalizan y nunca van a preguntar sobre eso».

Asimismo remarcó que «no hay lawfare sin medios de comunicación, son los que permiten y legitiman». «Creo que el lawfare va a volver y peor, porque aprendieron», afirmó.

Asimismo reflejó que «la Corte no hizo nada en estos años contra la Doctrina Irurzun. El lawfare que se viene va a ser peor porque han perfeccionado las herramientas».

Sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la Causa por Vialidad, Graciana expresó: «Hoy Cristina se ha vuelto un obstáculo para determinadas medidas económicas y no van a dudar para meterla presa».

Asimismo, manifestó que «la Corte está conduciendo todo para sacar a Cristina de la cancha» y remarcó: «No me preocupa tanto la condena a Cristina sino lo que suceda después». »

El presidente y la vicepresidenta no pueden ser detenidos salvo que se trate de un delito in fraganti», señaló en la misma línea. “Lo que viene no es bueno. Pero podemos hacer mucho para cambiarlo», concluyó.