Un nuevo correlato en la mega causa judicial en la que se investiga el contrabando de soja ilegal al Brasil, a través de la frontera con el país vecino, surgió en las últimas horas.

(Por Jorge Spaciuk) Por orden del Juzgado Federal de Paso de Los Libres (Corrientes) este jueves se realizaron al menos ocho allanamientos en las provincias de Misiones (fueron tres), Chaco y Santa Fe, en la que los imputados siguen en libertad, al menos los acusados en la investigación por “falsificación de documento público y privado”.

En la causa madre de la ruta de la soja ilegal, la misma tiene ocho detenidos. Los allanamientos de hoy se trata de una causa conexa con la investigación inicial.

Con mandato judicial, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron esta tarde los domicilios de los imputados, ubicados en el kilómetro 7 del paraje El progreso del Departamento de 25 de Mayo, Colonia Aurora y Eldorado. Otro tanto ocurrió en inmuebles de Chaco y Santa Fe.

En Misiones fue allanado el domicilio del empresario eldoradense M. A. Ch. (imputado en la causa). La medida del Juzgado Federal de Paso de Los Libres se enmarca en la causa judicial: “Imputado S. Rubén Enrique y otros por falsificación de documento público y privado”.

La mega causa de la ruta de la soja ilegal al Brasil se instruye el Juzgados Federales de Oberá, Eldorado y de Corrientes. La misma tiene hasta ahora ocho detenidos, que cumplen prisión en una cárcel federal de Santa Fe.

Entre los detenidos, figuran el ex jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional, comandante Marco Antonio D. (50 años), su chofer; Ricardo G. (47 años) y otro gendarme También están implicados: Marcelo Rubén D. S. (43 años), empresario de los rubros supermercado y venta de automotores en Oberá; Santiago M. (53 años), de la provincia de Córdoba, propietario de complejo turístico ubicado en Florentino Ameghino; Juan Carlos T. (68 años), ingeniero agrónomo y ex profesor universitario; y Francisco Eladio M. (61 años), ex policía y cambista.

Hace un mes atrás se sumó a la lista de detenidos un hombre de negocios de Colonia Aurora. El empresario que estaba prófugo, con pedido de captura internacional, se entregó a la Justicia Federal de Oberá, fue notificado de la causa en su contra, se abstuvo de declarar ante el Juez y seguirá preso. El detenido fue imputado por “asociación ilícita, contrabando de exportación agravado, defraudación contra la administración pública”.

La asociación ilícita que manejaba ruta de la soja ilegal con destino Brasil, tenía aceitados mecanismos en una trama de sobornos y complicidades, entre integrantes de fuerzas de seguridad y civiles, que abrían paso a los camiones cargados con granos, rumbo a la frontera de Misiones con el país vecino.

Los movimientos de dicha organización eran seguidos de hacía tiempo por la Justicia Federal. Las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año, luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Precisamente el lavado del dinero sucio era el fuerte del grupo delictivo, que actuaba dentro y fuera de la Provincia.

Allanamientos anteriores y detenciones

Los acusados fueron aprehendidos en distintos operativos que incluyeron 15 allanamientos en domicilios ubicados en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.

Las órdenes se libraron en el marco de una investigación de más de diez meses de duración, que incluyó varias intervenciones telefónicas, seguimientos, investigaciones fiscales y que fue llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

También secuestraron máquinas de contar billetes, siete armas, 298.000 kilogramos de soja y 350 bolsas de arpillera con maíz que sumaron 17 toneladas. En total fueron hallados 32 vehículos, un acoplado y una cinta transportadora. Asimismo, peritos especialistas tendrán la misión de analizar 23 teléfonos celulares, 16 computadoras, entre otros elementos digitales como cámaras de seguridad.