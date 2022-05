También hay gente de Patricia Bullrich en la planta que la senadora del PRO quintuplicó en tres meses. Parejas y exesposas de funcionarios del Frente Cívico, además de referentes de la juventud y excompañeros de fútbol del senador.

“El trabajo que hacemos es buscar jóvenes que quieran dar la batalla cultural y aportar un granito de arena para hacer este cambio. Y lo hacemos, aunque muchos hayan perdido las esperanzas porque sabemos que Ezeiza está lleno de jóvenes que se quieren ir del país”. Con esta frase, Facundo Atelman, de la organización Civilitas, hizo su carta de presentación hace tan solo unas semanas en una entrevista en Canal C.

Atelman es uno de los 21 asesores que tiene la senadora nacional por el PRO, Carmen Álvarez Rivero. La parlamentaria cordobesa en tres meses quintuplicó su planta en el Senado y la nutre actualmente de dirigentes de su compañero de banca, el candidato a gobernador Luis Juez; otros referentes de Civilitas, la organización que conduce Sebastián García Díaz; y también con algunos funcionarios con pasado en el ministerio de Seguridad cuando lo encabezaba Patricia Bullrich.

Álvarez Rivero fue de las senadoras que más engrosó su planta desde que arrancó en la gestión en diciembre pasado, en su debut en la política, y llegando como parte del Círculo Rojo cordobés. De hecho, con anterioridad a esta banca que obtuvo en la Cámara alta, no se le conocía un pasado como militante ni que haya ejercido un cargo público.

Sin embargo, las tensiones que se generaron en el 2021 con el armado de las listas de Juntos por el Cambio, terminaron por colocar a esta mujer del empresariado cordobés en el escalón por debajo de Juez y luego con su banca en el Senado.

Y es así como, a pesar de las distintas críticas hacia el gasto público que hicieron desde su espacio, fue de las parlamentarias que más engrosó su planta de asesores y la cordobesa con más nombramientos en los últimos meses. Juez tiene 28 asesores, hace unos meses reconoció que venían desde el 2009 y en este período nombró a dos. Vigo, en tanto, tiene nueve asesores, de los cuales uno es de planta permanente.

El equipo de Luis. De todas maneras, la forma en la que creció la planta de Álvarez Rivero, dejó en evidencia que de los 21 asesores (5 en planta permanente y 16 en planta transitoria) que tiene, cinco responden a Juez, el líder del Frente Cívico. De acuerdo con lo que pudo saber este diario, en el lote de los contratados de manera transitoria, hay cinco miembros del juecismo que trabajan desde Córdoba en forma remota y asesorando de manera eventual a Álvarez Rivero.

Son Gaciela Saieg, la exesposa de Daniel Juez, es decir, excuñada del senador; Carola de la Vega, esposa del actual concejal del Frente Cívico, Ricardo Aizpeolea; Daniel Wloch, presidente de la Juventud del partido de Juez en la seccional 14ª; Mario Salvatierra, un funcionario con pasado en el ministerio de Defensa cuando estaba como titular Oscar Aguad; y Pablo Kratina, un exjugador de fútbol de Belgrano, actual reclutador de talentos juveniles y amigo personal del exintendente. Antiguo compañero de fútbol en torneos amateur en Córdoba.

Los cinco están en la categoría A-14, la más baja, y forman parte de los 21 asesores de Álvarez Rivero.

El grupo Civilitas. García Díaz se muestra como el principal impulsor de la senadora del PRO y es uno de los hombres en Córdoba de Patricia Bullrich. De hecho, ese acercamiento en el último tiempo le generó tensiones con otro de los referentes de peso a nivel nacional: Horacio Rodríguez Larreta.

Algunos asesores del alcalde porteño quieren romper lazos con él. De todo tipo.

García Díaz tiene en el cuerpo de asesores, además de Atelman, a Javier Bilbao, el odontólogo Enrique Lehner Rosales, Beatriz Nofal -‘Bea’- y Daniela Noguera. Éstas dos últimas, amigas personales de Álvarez Rivero y fervientes militantes de ‘Salvemos las dos vidas’. “Es más, el año pasado, Noguera celebró cuando se volvió a izar la bandera nacional, después de la tensión generada con el emblema LGBTIQ+ en el Parque Sarmiento”, sintetizó una fuente a PERFIL CORDOBA.

Lehner y Nofal, son los dos de planta transitoria con los contratos más altos (A-1); mientras que, con esa categoría, hay un solo asesor en planta transitoria y es Mario González.

La gente de Patricia

La referencia directa con Bullrich por parte de Álvarez Rivero en Córdoba, también tiene su impacto en la planta de asesores en la Cámara alta. Donde dos asesores planta transitoria se referencian con la presidenta del PRO. Joaquín Durand, quien también respaldó las marchas en contra de la despenalización del aborto; y Alberto Fhorig, un docente en Ciencias Políticas que fue funcionario de ‘Pato’ en el ministerio de Seguridad.

La reacción de los socios. En Córdoba, el resto de Juntos por el Cambio decidió no hacer ningún tipo de manifestación pública en contra de los asesores de los senadores de la coalición. Sin embargo, por lo bajo, y en algunas conversaciones lo vienen planteando con preocupación.

Hay 20 asesores para cada senador y 8 empleados para cada diputado

En diálogo con este diario, un radical que respalda la candidatura provincial de Juez, sostuvo en estricto off: “esas son las cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Todos sabemos que se necesitan equipos y que éstos funcionan como contención, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Porque si no, en estos son los escenarios que crecen los discursos como los de (Javier) Milei. No hay necesidad de abrir un frente así”.

En 2020, en una investigación de PERFIL se llegó a la conclusión que había más de 3.600 empleados legislativos para ambas cámaras. Los contratos se distribuyen en base a módulos y depende de cada senador elegir la cantidad de asesores para distribuir 7338 módulos cuyo valor de cada uno es de poco más de 300 pesos. Hace dos años, había salarios de asesores en el Senado que superaban los 150 mil pesos.