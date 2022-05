El intelectual y exvicepresidente de Bolivia visitó la Universidad y brindó una charla pública acompañado de la rectora Gabriela Diker y la socióloga María Pía López.

“La palabra es una herramienta de transformación social”, enfatizó el intelectual y político boliviano Álvaro García Linera en una charla en la UNGS, junto a la rectora Gabriela Diker y la socióloga María Pia López. “Dale todas las herramientas a tus alumnos y usa tus herramientas para difundir un punto de vista crítico. Sal a la palestra, a los medios, da una conferencia, escribe. La política es también una lucha por las creencias, por el monopolio de las esperanzas colectivas y los académicos son los profesionales de la cuestión discursiva. Utilicen ese poder para intervenir en la desmonopolización de ciertas ideas”, agregó el exvicepresidente de Bolivia.

Estos temas, y otros abordados durante el encuentro, se desarrollan en el libro Álvaro García Linera. Para lxs que vendrán: crítica y revolución en el siglo XXI Selección de conferencias, artículos y entrevistas (2010-2021), editado recientemente por Ediciones UNGS y el Centro Cultural de la Cooperación (CCC).

El encuentro, realizado en el Auditorio de la UNGS, contó con la presencia de Juan Carlos Junio, director del CCC, autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios, los autores del libro, Ramiro Parodi y Andrés Tzeiman, representantes de instituciones locales y de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos y miembros de la comunidad boliviana de la zona.

Declarado visitante ilustre de la UNGS, García Linera se refirió a la capacidad transformadora del conocimiento, al rol docente y de la universidad y también reflexionó sobre las nuevas derechas, el movimiento feminista, y la importancia de la autocrítica en la política, entre otros temas. “Si no conoces el mundo en el que estás, cómo vas a poder cambiarlo. Conoce el mundo de la mejor manera posible, sin mentirte, encuentra la fisura, el lugar inamovible, frágil y conócete a ti mismo, de qué eres capaz”, afirmó.

“La universidad tiene que tener la capacidad de brindar el conocimiento técnico y necesario, que reclama la familia y el joven estudiante, y el pensamiento crítico que abre otros horizontes», dijo el pensador latinoamericano que también hizo hincapié en la defensa de la universidad pública como derecho, “algo natural para argentinos y bolivianos”, y como un “espacio de democratización”.

En la presentación de la charla, Diker caracterizó al evento como “un acto político, que no puede ser otra cosa que un momento de pensamiento” y Junio aseguró que “García Linera es el símbolo más interesante y valioso de esta época, ya que no sólo es un intelectual que hace un gran aporte a la teoría, sino que además sintetiza en su persona al luchador político revolucionario y al gestor de la cosa pública”.

Durante el encuentro, de casi dos horas de duración, García Linera, exvicepresidente de Bolivia durante el mandato de Evo Morales (2006 – 2019), también hizo referencia al compromiso por la transformación social cuando se está en el poder: “Si estás en el Estado y a pesar de lo que has hecho, sigue habiendo gente pobre, discriminada y existe la injusticia, hay cosas que no las estás cumpliendo. No animarse a hacer la transformación y hacer una crítica de las debilidades e insuficiencias que tienes, es traicionar la fuerza que te llevó a donde estás. A pesar de los costos que tenga, hay que seguir avanzando”.

Para García Linera, esta transformación lleva inevitablemente a un “contraproceso de restauración”. Al respecto, reflexionó sobre la potencia, la capacidad de movilización y la complejización de las nuevas derechas antiigualitarias, antiindigenistas y antifeministas, que quieren “modificar lo que es decible y no es decible en el lenguaje político”. “Esta generación va a enfrentar en los próximos 20 años una lucha contra un sector ultraconservador profundamente autoritario y antidemocrático, por lo que si no nos movilizamos y organizamos, el riesgo de triunfo de estos sectores está muy presente”, advirtió el político boliviano ante un público atento.

La lucha del feminismo fue otro de los temas de la charla. En ese sentido, García Linera reconoció que el movimiento feminista es uno de los “actores principales de la transformación en América latina”.

En el cierre y frente a un auditorio aplaudiendo de pie, García Linera se refirió a la publicación recientemente editada, brindando un mensaje para las nuevas generaciones: “Aquí hay una complicación densa de 14 años, que va dirigida para todos y todas, pero especialmente para los jóvenes. Esto es lo que hicimos, agárrenlo y ustedes háganlo mejor, les toca”.

El libro

Álvaro García Linera. Para lxs que vendrán: Crítica y revolución en el siglo XXI reúne una selección de 33 conferencias, artículos y entrevistas del intelectual, cuyos autores son Ramiro Parodi y Andrés Tzeiman y será presentado el 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Está disponible para su compra online o para descargarlo en forma gratuita en la web de Ediciones UNGS (enlace) y también en la del CCC (enlace).

“El libro tiene una enorme densidad ideológica y simbólica en momentos de tanta disputa política y cultural”, expresó Junio, al respecto de la publicación, mientras que la secretaria de investigación de la UNGS Paola Miceli, quien presentó la charla, destacó la edición de este libro en particular y del libro en general como “dispositivo cultural de enorme potencia para intervenir en los debates públicos e instalar debates allí donde no los hay”.

Sobre los motivos que impulsaron a los autores a encarar este trabajo, Andrés Tzeiman expresó que «era fundamental generar un archivo del presente, para tener un registro de la reflexión acerca de los procesos latinoamericanos atravesados durante los primeros quince años del siglo XXI». Por su parte, Ramiro Parodi destacó el valioso trabajo de selección, compilación y edición realizado con el mismo Linera, y manifestó que el libro permite «ver en primera persona una valorización de la reflexión y escritura como un arma más de los procesos revolucionarios».