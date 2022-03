El presente artículo tiene la finalidad de democratizar la información. Si cualquier ciudadano tiene interés de conocer quienes fueron las personas o empresas que participaron de la fuga de capitales en la República Argentina se encontrará con el obstáculo de no encontrar ninguna lista aún utilizando el más poderoso buscador de internet (google).

Por Walter Onoratro) Existe abundante información sobre el tema pero en publicaciones especializadas donde abundan detalles técnicos que alejan el interés de las personas que sólo quier saber quienes son los responsables de la fuga de los capitales al exterior. La gran mayoría de los argentinos saben a la perfección de que se trata y las consecuencias económicas por experiencia propia pero el tiempo y la escasa información ayuda a que los nombres se pierdan en la oscuridad de la historia.

A partir de la publicación por el BCRA del informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos” se detalló con mucha precisión como fue el proceso técnico de lo que es conocido popularmente como la fuga de dólares al exterior pero no se hace mención de quienes fueron los responsables de dicho vaciamiento.

El listado está basado en el trabajo realizado por Leandro Bona publicado en el Documento de Trabajo Nº 24 del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en el año 2018. Para respetar el trabajo del investigador nos limitamos a enumerar las personas y empresas relacionadas a la fuga de divisas sin entrar en mayores detalles que podrán ser encontrados en la mencionada investigación.

El artículo se irá actualizando a medida que vayamos obteniendo más información, quedan muchos nombres aún por publicar.

Listado de Grupos, EMPRESAS y PERSONAS con cuentas administradas por el JP Morgan en el exterior extraídas de la denuncia de Arbizu y publicados en Crítica de la Argentina, 22/6/2008.

Silkwood Inv. (Grupo Clarín)

Mather Holdings (Grupo Clarín)

Mulberry Group (Grupo Clarín)

Alagoon Inv. (Grupo Clarín)

Robin Bay (Grupo Clarín)

Grupo Clarín Services (Grupo Clarín)

Grupo Clarín SA (Grupo Clarín)

Ara International HL (Grupo Clarín)

Artes Gráficas Rioplatenses SA (Grupo Clarín)

Inversora de Eventos SA (Grupo Clarín)

Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Grupo Clarín)

NOB Corporation (Grupo Clarín)

Cía. de Medios Digitales (Grupo Clarín)

Telered Imagen (Grupo Clarín)

1999 Ernestina LHN Trust (Grupo Clarín)

Teledeportes Paraguay SA (Grupo Clarín)

PEM SA (Grupo Clarín)

Prima SA (Grupo Clarín)

Tele Net Image Corp. (Grupo Clarín)

Cadena País PP (Grupo Clarín)

Teledigital Cable (Grupo Clarín)

Televisión Satelital Codificada (Grupo Clarín)

Radio Mitre (Grupo Clarín)

Multicanal (Grupo Clarín)

Ernestina Herrera de Noble

Antonio Román Aranda

Alma Rocío Aranda

José Aranda

Noemí Alma Aranda

Marcela Noble Herrera

Felipe Noble Herrera

Héctor Magnetto

Héctor Aranda

Felicitas de Aranda

Roberto Guareschi

Alejandra Guareschi

José Antonio Aranda

Batuque (Familia Priu)

Morgan Trust (Familia Priu)

Normatil SCA (Familia Priu)

Fox River Grove (Familia Priu)

Burness Ltd.(Familia Priu)

Paul Priu 1999 Trust (Familia Priu)

Classical Liberalism IT (Familia Priu)

Tony Priu 1999 Trust (Familia Priu)

Ana Priu 1999 Trust (Familia Priu)

Norberto Priu Dynasty Trust (Familia Priu)

Diana Stella Bein Trust (Familia Priu)

Fundación Instituto Leloir (Familia Priu)

The Foundation Instituto Leloir (Familia Priu)

Apócope Swift Ltd. (Familia Priu)

Ganapia Inc. (Familia Priu)

Minooka Holdings (Familia Priu)

Fundación Instituto Leloir Irrevocable Trust (Familia Priu)

Fundación Instituto Leloir Caritable Trust (Familia Priu)

Lavalette Holdings (Familia Priu)

Asociación Civil Nunca Dañes (Familia Priu)

Charleroi Investments (Familia Priu)

Norberto Priu

Ana M. Priu

Jorge Priu

María Scalesciani

Ernesto Cambo

Orange Creek (Grupo Ledesma)

Ledesma SA (Grupo Ledesma)

Bellamy Global Trading (Grupo Ledesma)

Consultatio SA (Grupo Costantini – Nordelta)

Consultatio Inversora (Grupo Costantini – Nordelta)

Fundación Eduardo Costantini (Grupo Costantini – Nordelta)

The Film Investor (Grupo Costantini – Nordelta)

The Latinoamerican Film (Grupo Costantini – Nordelta)

Consultatio Asset (Grupo Costantini – Nordelta)

Nordelta SA (Grupo Costantini – Nordelta)

Quetzal Advisors (Grupo Costantini – Nordelta)

Investor Office Group (Grupo Costantini – Nordelta)

Cía. Inmob. Martín de Tours (Grupo Costantini – Nordelta)

The Costantini Firm Company (Grupo Costantini – Nordelta)

Eduardo Costantini

Mariana Costantini

Eduardo Costantini (Jr.)

Teresa Correa Ávila

María Soledad Costantini

María Teresa Costantini

Tomás Costantini

Pampa Agrobusiness (Grupo Bunge)

Estanar Estancias Argentinas (Grupo Bunge)

Farmamundo (Grupo Bunge)

Claudia Caraballo de Quentin

Mercadolibre Inc. (Grupo Mercado Libre)

Calistonga Investments (Grupo Mercado Libre)

Diruley SA (Grupo EDESUR y Transener)

Pampa Holding SA (Grupo EDESUR y Transener)

Vyamex SA (Grupo Tyax SA)

Madko SA (Grupo Tyax SA)

Syar SA (Grupo Tyax SA)

Fibrafil SA (Grupo Tyax SA)

Da Verde (Grupo Tyax SA)

Tyax SA (Grupo Tyax SA)

Moplo SA (Grupo Tyax SA)

SIF Investments (Grupo Bemberg)

Estancia María La Linda (Grupo Estancia ML)

Grupo Bansud

Leonardo Anijdar (Grupo Bansud)

J.Fischtz de Anijdar (Grupo Bansud)

Frigorífico Rioplatense SAICIF (Grupo Frigorífico Rioplatense)

Grupo Cartellone

María Cartellone (Grupo Cartellone)

L. Rauek (Grupo Cartellone)

Denuncia presentada por la AFIP de Personas o Empresas que autorizaron al HSBC Bank de Argentina para intervenir en las cuentas del HSBC Private Bank de Suiza con el objeto de evadir fiscalmente.

Bechech, Miguel Ángel (Beardsley Enterprises Ltd)

Toufenedjian, Roberto (Beardsley Enterprises Ltd)

Toufenedjian, Margarita (Beardsley Enterprises Ltd)

Toufenedjian, Nereida (Beardsley Enterprises Ltd)

Esclerosis Múltiple AAC

Verdiquio, Guillermo

Verdiquio, María Verdiquio

Verdiquio, Juan Pablo

Verdiquio, María Julieta

Musso, María Cristina

Malajesta, Isabel

Fraga, Maximiliano

Fraga, Gonzalo

Teller, Valentín (Alenitus Ltd.)

Fortabat, Amalia (Facilitador Prat Gay, Alfonso)

Amoedo, Amalia (Facilitador Prat Gay, Alfonso)

Familia Rodríguez Larreta (Facilitador Tawil, Alejandro)

Fleisman, Jorge (Facilitador Tawil, Alejandro)

Fleisman, Gabriel (Facilitador Tawil, Alejandro)

Fleisman, Marcelo (Facilitador Tawil, Alejandro)

De Leo de Fleisman, Susana (Facilitador Tawil, Alejandro)

Solnicki, Jaime (Facilitador Tawil, Alejandro)

Najdorf de Solnicki, Mirta (Facilitador Tawil, Alejandro)

Varias cuentas no especificadas (Facilitador Abadi, Miguel Gerardo)

Los Portillos Corp. (Islas Vírgenes) (Facilitador Goldfarb, David)

Denuncia presentada por la AFIP. Plataforma de sociedades offshore (Contribuyente – Empresas – radicación) Son una serie de empresas “fantasmas” situadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (conocidas como “guaridas fiscales”)

Buratovich, José Antonio – Dussel Holdings Ltd.,Hill Investments Ltd. – Islas Vírgenes e Islas Caimán

Surribas, Miguel Ángel – Bluedolphin Worldwide Ltd. – Islas Vírgenes e Islas Caimán

Estrada, Norberto – Luján Murphy and Frank Corp. – Islas Vírgenes

Alouan Esses, Estela – Cedar Management Inc. – Islas Vírgenes

Benhamu Oppenheimer y Débora Rebeca – Nashe Continental Development Ltd. – Islas Vírgenes

Divinsky, Horacio – Blue Mar Ltd. – Islas Vírgenes

Krimer, Marcelo – Blue Mar Ltd. – Islas Vírgenes

Dabul Telma, Jaime – Haverill Ltd. – Islas Caimán

Tonconogy, Sergio – Foretsburg – Ltd. Bahamas

Ostrovinsky de Tonconogy, Mirta – Foretsburg – Ltd. Bahamas

Smolarz, Moisés Aaron – Stampa Comercial – Panamá

Martire, Antonio – Bama SA – Panamá

Solnicki, Jaime Universal – Racing y Niveland – Uruguay

Primeras 100 empresas (por monto) que declararon haber comprado divisas para transferir del país. Millones de US$ corrientes. Años 2008 y 2009. (Elaboración a partir de datos del BCRA)

LDC Argentina

MET AFJP

Orígenes

Molinos Río de la Plata

Nación AFJP

Arauca Bit AFJP SA

Máxima AFJP SA

Compañía Mega SA

Siderar S.A. Industrial y Com.

AMX Argentina SA

Clisa Cía. Latin. de Infraest. y Ss.

Unidos SA AFJP

Galeno Internacional SA

Finning Soluciones Mineras SA

HSBC New York Life

Metlife Seguros de Retiro SA

Bayer SA

Austral SA Suc.

Previsol AFJP

Autopistas del Sol SA

Hidroeléctrica Piedra del Águila

Wintershall Energía SA

Seguro de Depósitos SA

Tutelar Bursátil Soc. de Bolsa

Fénix Bursátil Soc. de Bolsa

Merrill Lynch Argentina SA

Comafi Bursátil SA Soc. de Bolsa

Coto Ctro. Integral de Com.

Cías. Asociadas Petroleras SA

Oversafe Seguros de Retiro SA

Cohen SA Soc. de Bolsa

Metlife Seguros de Vida SA

QBE ART

Galeno Arg. SA

Tetra Pack SRL

Consolidar Cía. de Seg.

Hipódromo Arg. de Palermo

SBS Soc. de Bolsa SA

Arcor SAIC

Coca Cola Femsa Bs. As. SA

La Meridional Cía. Arg. de Seg.

Bagley Argentina SA

CNA ART

Cablevisión SA

Pluspetrol Energy SA

San Antonio Intern. SRL

Adidas Arg. SA

Petrolera Entre Lomas SA

Gasoducto Gasandes Arg. SA

Sancor Coop. De Seguros Ltda.

Comp. Inversora Soc. de Bolsa SA

Boldt Gaming SA

Capex SA

Panalpina Transp. Mundiales SA

Mercado de Valores de Bs. As. SA

Multicanal SA

Bull Market Brokers SA Soc. de Bolsa

Global Equity Soc. de Bolsa SA

Accenture SRL

Grupo Clarín SA

Atanor Soc. en Comanditas por Acc.

Acindar Ind. Arg. de Aceros SA

Profesión Auge AFJP

Petroken Petro Ensenada SA

SC Johnson & Son Arg. SA Ind.

Terminales Río de la Plata SA

Transacciones Soc. de Bolsa SA

Aceitera General Dehesa SA

Caja de Prev. Seg. Méd. Prov. Bs. As.

Intervalores Soc. de Bolsa SA

Petro Cuyo Ind. y Com.

Alchemy Soc. de Bolsa SA

Cucchiara y Cía.

SA Soc. de Bolsa

Total Especialidades Argentinas 0 27,9 75

Navarro Viola y Cía. Soc. de Bolsa

Cubana de Aviación SA

Ind. Metalúrgica Pescarmona SAIC

Cuyoplacas SA

Alto Paraná SA

Zurich International Life Ltd.

La Estrella SA Cía. de Seg. Ret.

Fratelli Franca Destilerías SA

De Bary y Cía. Soc. de Bolsa SA

Cargill SA Com. e Ind.

Visteon SA

Orígenes Seg. de Retiro SA

Maxicambio Bursátil Soc. de Bolsa

Napoli Soc. de Bolsa SA

Noreste Bursátil Soc. de Bolsa SA

Swiss Medical SA

AES Alicura SA

Central Puerto SA

SMG Cía. Arg. de Seguros SA

First Data Cono Sur SRL

Sudamericana de Finzs. Soc. de Bolsa

Copello Soc. de Bolsa SA

Títulos y Acciones Soc. de Bolsa

Serv. Especiales San Antonio SA

Miguens-Pérez Iturraspe Soc. de Bolsa

Zurich Arg. Cía. de Seguros SA

Primeras 100 empresas (por monto) que declararon haber comprado divisas para transferir del país. Millones de US$ corrientes. Años 2008 y 2009. (Elaboración a partir de datos del BCRA)

Lanzillotta, Gustavo Carlos

Navone, Guillermo Luis

Allende, Fernando Luis

Bonavia, Horacio Julio

Carril, Miguel Jesús

Cucchiara, Gustavo G.

Salaber, Sebastián (Grupo Clarín)

Chouhy, Oria Mariano Miguel

Cohen, Jorge Hugo

Bendinelli, Enio

Ferrero, Guillermo Héctor

Miguens, Pablo Hernán

Medinger, Matías Alejandro

Aranda, José Antonio

Espósito, Rubén

Mayol, Virgilio Rafael

Besfamille, Sergio

Huergo, Federico Alberto

Romero, Benjamín Gabriel

Domínguez, Jorge Alberto

Estévez, Héctor Eduardo

Scopetani, Hugo Guillermo

Garat, Guillermo

Grimau, María Elba

Garrafa, Pierino Gustavo

Filgueira Risso, Mariano

Politi, Juan Francisco

Schcolnik, Alejandro Javier

Bago, Sebastián

Rahal, Marcelo Rafael

Arieu, Roberto Eugenio

Devoto, Marcelo Hernán

Canale, Miguel

Salaber, Juan Sebastián (Grupo Clarín)

García, Miguel

Frávega, Liliana Mónica

Balzano, Herminio Francisco

Giménez Tournier, Luis

Garat, Ezequiel

Rossi, Mario séptimo

Alba, Bettina Inés

Teuly, Carlos Alberto

Peres, Claudio Marcelo

Bacque, Héctor Jorge

Maschwitz, Eduardo Enrique

Giménez Tournier, Luis I.

Klas, Zacarías

Besfamille, Verónica

Bacque, Carlos Alberto

De Amorrortu, María Irene

Zawadski, Irene Ruth

Houston, Robin

Besfamille, Martín

Marra, Daniel Enrique

Blaquier, Luis María

Sammartino, José María

Cerdeiro, Graciela Silvia

Zawadzki, Mario Alberto

Allaria, Ernesto

Díaz Saubidet, Estanislao

Hermo, Walter Antonio

Porcel, Claudio Federico

Pagliaro, Lucio Rafael

Aldazábal, Juan José

Bacque, Chantal

Olivari Sivori, Leopoldo C.

Bacque, Solange

Menéndez, Vicente Adriano

Castresana, Luis León

Weisstaub, Ezequiel Damián

Biasotti, Horacio Ricardo

Vejo, Javier Salustiano

Mariani, Gustavo (Pampa Energía)

Santamarina, Eduardo A.

Trucco, Eduardo Emilio

Martí, Enrique Alfredo

Cuneo, Gastón Carlos

Cantini, Fernando

Cook, Cecilia

Cozzani, Jorge Alberto

Fescina, Andrea Patricia León

Copello, Gloria María

Ataide, Oscar Alejandro

Royo, José Norberto

De las Carreras, Marcelo

Blaquier, Santiago

Pérez Iturraspe, Enrique

Piccardo, Enrique José

Gómez, Marcelo Rodolfo

Bacque, Paul

Bernárdez, Octavio

Benegas Lynch, José Alberto

Wechsler, Manuel

Castellanos, Bonillo Juan

Napoli, José María

Napoli, Juan Ignacio

Artagaveytia, Santiago

Cianbotti, Jorge Alberto

Porcel, Néstor Claudio

Velarde, Juan Ignacio

Resumen de EMPRESAS y PERSONAS compradoras de divisas, según su pertenencia a la cúpula empresaria argentina. US$ corrientes. Año 2011(Elaborado por Leandro Bona a partir de datos de Alfredo Zaiat (2014).

AES Argentina Generación

Boldt

Siderar

Finning

Central Piedra Buena

Cerro Vanguardia

Bayer

Wintershall

Arcor

Abbot Laboratorios

Hidroeléctrica Piedra del Águila

Total Austral

Jumbo

Tecpetrol

Alto Paraná

AG Deheza

Cencosud

Edenor

Central Puerto

Agroservicios Pampeanos

Colgate

Roemmers

Petroquímica Cuyo

Aluar

La Nación

Osde

Capex

Galeno ART

Alto Palermo

Compañías Asociadas Petroleras

Bagley

Aeropuertos Argentina 2000

San Antonio Internacional

BGH

Frávega

Repsol YPF

Pampa Energía, Ledesma

Clarín

Casino Club

Nordelta

Cencosud

Farmacity

Bagó

Coto

Boldt

Loma Negra

Edenor

Socma

Sadesa

Raúl Frávega (casa Frávega)

Facundo Frávega (casa Frávega)

Liliana Frávega (casa Frávega)

Sebastián Salaber (Grupo Clarín)

Luis María Blaquier (Ledesma)

Ignacio Blaquier(Ledesma)

Carlos Pedro Blaquier (Ledesma)

Sebastián Bagó (laboratorios Bagó)

Alfredo Coto (supermercados Coto)

Julián Bengolea (Loma Negra)

Gustavo Mariani (Pampa Energía)

Marcelo Mindlin (Edenor)

Antonio Tabanelli (Boldt)

Las evidencias de los Papeles de Panamá y de Bahamas. Algunos de los empresarios argentinos que figuran en los Papeles de Panamá y de Bahamas. Año 2016 Elaborado por Leandro Bona a partir de datos del ICIJ.

Amalia Lacroze de Fortabat Rosewall – Empresa: Enterprises Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles – Loma Negra

Carlos Herminio Blaquier – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

Carlos Alberto Blaquier – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

Milagro Blaquier – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

María Blaquier – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

Alejandro Blaquier – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

María Tarquini – Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading – Ingenio Ledesma

Francisco Macri – Empresa: Fled Trading y Kagemusha – Socma, Sideco

Gianfranco Macri – Empresa: Fled Trading y Kagemusha – Socma, Sideco

Mariano Macri – Empresa: Fled Trading y Kagemusha – Socma, Sideco

Mauricio Macri – Empresa: Fled Trading y Kagemusha – Socma, Sideco

Miguel Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Micaela Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Martín Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Tomás Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Susana Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Carmen Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Judith Madanes – Empresa: Mylton Services – Aluar

Mercedes Bulgheroni – Empresa: First Financial WW Ltd. – Grupo Bridas

Carlo Bulgheroni – Empresa: First Financial WW Ltd. – Grupo Bridas

Alejandro Bulgheroni – Empresa: First Financial WW Ltd. – Grupo Bridas

Alejandro Roemmers – Empresa: Light 31 Portfolio y Roemmers internacional – Laboratorios Roemmers

Héctor Magnetto – Empresa: Esat River Associates Corp.- Clarín

Gregorio Pérez Companc – Pima Investments e Impex Holdings – Molinos Río de la Plata–Pecom

Jorge Pérez Companc – Pima Investments e Impex Holdings – Molinos Río de la Plata–Pecom

Eduardo Eurnekian – Airfuel International – Corporación América

Martín Eurnekian – Airfuel International – Corporación América

Luis Pagani – Quinam Investments y Roquel Properties – Arcor

María Pagani – Quinam Investments y Roquel Properties – Arcor

Lilia Pagani – Quinam Investments y Roquel Properties – Arcor

Alfredo Coto – Leopold Company – Supermercados Coto

Daniel Garbarino – Russelville holding – Garbarino

Enrique Garbarino – Russelville holding – Garbarino

Hugo Garbarino – Russelville holding – Garbarino

María Garbarino – Russelville holding – Garbarino

Enrique Garbarino – Russelville holding – Garbarino

Leandro Garbarino – Russelville holding – Garbarino

María Posch – Russelville holding – Garbarino

Claudio Belocopitt – Swiss Medical

Mastellone Hnos – Across Enterprises – La Serenísima

Antonio Tabanelli – Equipos Sud americana, etc – Boldt SA

Francisco De Narváez – Willowbrook,Power Horse, Titan, etc. – América TV, Ámbito Financiero, Cronista, ex-casa TÍA , etc.

Miguel Matías Galuccio – ex director de YPF

María Núñez de Galuccio

Techint – Tenco

Matías Garfunkel – Collette Finance y Garfunkel Investments Ltd. – Grupo 23

Mariana Garfunkel – Collette Finance y Garfunkel Investments Ltd. – Grupo 23

Primeras 50 empresas (por monto) que giraron utilidades al exterior. Enero-octubre de 2014. Elaboración de Leandro Bona partir de datos del BCRA.

Minera Alumbrera

Chevron Argentina

Cerro Vanguardia

Siderar

Peugeot Citroën

Massalin Particulares

Acindar Argentina

Tetra Pak

Fratelli Branca

Banco Patagonia

Siderca

Alto Paraná

Banco Santander Río

Johnson & Son Argentina

HSBC Argentina

Nike Argentina

Ing. Norberto Priu

Dow Investment Argentina

Constructora Odebrecht Argentina

Baker Hughes Argentina

Loma Negra

Citibank

Arisco

Servicios y Prod. para Bebidas Refrescantes SRL 1 ET (Coca Cola)

YPF

Banco Macro

Cresud

M Argentina

Servicio Electrónico de Pago

Cabot Argentina

Deutsche Bank

DirecTV Argentina

Cencosud

Aggreko Argentina

Coca-Cola Femsa

Profertil

Total Austral Argentina

Pirelli Neumáticos

Hold Total SA

Esso Petrolera Argentina

IRSA

Shell Argentina

Bagley Argentina

Hochschild Mining Argentina

Salta Refrescos

Standard Bank

Enap Sipetrol Argentina

Tecpetrol

Siemens

Personas y empresas vinculadas a la administración Cambiemos que volcaron riqueza a la especulación financiera bajo la modalidad de compra de dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015 Fuente: Cavallero (2016).

Luis Caputo (Fondo Axis) – Exsecretario de Finanzas y luego ministro de Finanzas

Mario Quintana (Grupo Pegasus) Secretario coordinador de Políticas Públicas

Franco Macri (Chery Socma) – Padre del presidente

Matías Tamburini – Director del FGS Anses

Nicolás Dujovne – Ministro de Hacienda

Gloria Fiorito – Esposa de Francisco Cabrera (ministro de Producción)

José Torello – Apoderado del PRO

Nicolás Caputo – Amigo del presidente y beneficiario de obra pública

Guillermo Dietrich – Ministro de Transporte

Luis María Blaquier – Director del FGS de la Anses

Gustavo Lopetegui – Secretario de Coordinación de Políticas Públicas

Pablo Curat – Director del BCRA

Martín Lousteau – Embajador en los Estados Unidos

Natalia Zang – Subsecretaria de evaluación de proyectos de financiamiento externo

Víctor Folch – Director de Iecsa (Grupo Macri)

Hernán Lacunza – Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires

Argentinos que figuran en los “Papeles del Paraíso”. Empresas vinculadas, sociedades offshore y guaridas fiscales (2017) Elaboración de Leandro Bona a partir de datos del ICIJ y fuentes periodísticas.

Eduardo Elsztain – IRSA, Cresud

Marcelo Mindlin – Pampa Energía, Edenor, Iecsa, Petrobras

Marcos Galperin – Mercadolibre

Patricio Gómez Sabaini – GSC Asesores, exdirector de Clarín

Juan Ignacio Cosentino – GSC Asesores

Mendala SA – GSC Asesores

Ignacio Rosner – OP Investments, exdirector de Clarín

Alan Faena – Faena Hotel

Antonio de la Rúa

Glencore – Mineras Alumbrera y El Pachón, Molinos Libres, Grupo Moreno, Ar Zinc

Edgardo Cenzón – Exministro de Medio Ambiente y Espacio Público de la CABA, exdirector de Compras y Contrataciones de la CABA y exministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires

Luis Caputo – Ministro de Finanzas

Juan J. Aranguren – Ministro de Energía

Listado realizado en base al artículo publicado por Horacio Verbitsky en el portál El cohete a la luna el pasado domingo.

Grupo Clarín – Héctor Magnetto

Techint – Paolo Rocca

Arcor – Luis Pagani

Pampa Energía – Marcelo Mindlin

Aceitera General Deheza – Miguel Acevedo

FIAT – Cristiano Ratazzi,

Cervecería Quilmes

Pan American Energy

Claro

YPF SA

Barrick Exploraciones Mineras

Telecom

Galicia

Petrobrás

Transportadora de Gas del Sur Marcelo Mindlin

Edenor Mindlin

IECSA hoy SACDE Mindlin

Tecpetrol (Rocca)

Siderar (Rocca)

Transportadora de Gas del Norte (Rocca)

Barany del Grupo Cohen

MIRGOR hoy IATEC (Caputo)

SOCMA

Las fuentes utilizadas son las siguientes:

La denuncia del ex asesor de la Banca Morgan para el Cono Sur, Hernán Arbizu, presentada en 2008.

La denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de la publicación de las cuentas no declaradas de residentes argentinos en el HSBC de Ginebra.

El detalle de las cuentas de residentes argentinos en el banco BNP Paribas, encontrado en 2010.

La lista suministrada por el expresidente del BCRA Hernán M.Pérez Redrado sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009 por montos superiores a los US$ 100.000 (personas) o los US$ 300.000 (empresas).

El registro publicado por Alfredo Zaiat (2014) de los primeros 100 compradores de divisas en 2011, también dividido en personas físicas y jurídicas.

La información suministrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) referida a los Papeles de Panamá y de Bahamas.

La lista de las 50 firmas que más divisas giraron al exterior en 2014, suministrada por el BCRA.

La lista de compradores de dólar futuro en 2015 (último año del mandato de Cristina Fernández), mecanismo especulativo que responde a la lógica de acumulación de los sectores concentrados en la Argentina con miras a cambios en la posición cambiaria. Este fenómeno significó una extraordinaria transferencia de excedente económico desde la esfera pública a la cúpula del sector privado luego de las presidenciales de 2015.

La información suministrada por el ICIJ en los “Papeles del Paraíso”.

El artículo publicado por Horacio Verbitsky en el portál El cohete a la luna.