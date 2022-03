Juan Alonso nos muestra quienes son los que en verdad aprietan al Presidente de la Nación

Nadie «aprieta» al Presidente. Al contrario: el @FrenteDeTodos vive un muy rico debate en torno a su contrato electoral en un mundo en guerra y en crisis por la suba de los alimentos, la energía y el combustible. Dijo el reconocido periodista, Juan Alonso @jotaalonso, desde sus redes en un imperdible hilo. mirá:

Nadie «aprieta» al Presidente. Al contrario: el Frente De Todos vive un muy rico debate en torno a su contrato electoral en un mundo en guerra y en crisis por la suba de los alimentos, la energía y el combustible. Los que aprietan a Alberto Fernández son Clarín, La Nación y la Sociedad Rural Argentina.

Resulta que la derecha tiene «intelectuales», investigadores (muy poquitos) del Conicet, y ciertos periodistas que fueron planeros en dólares durante el último proceso neoliberal de la Argentina. Pero la letra M no aparece en ninguna parte como la K. Sebreli y Sarlo qué son?

Pero nadie capaz de poder comprender los alcances de la nítida cancelación de la Vicepresidenta que continúa sin prisa y sin pausa en los sótanos de la democracia que siguen siendo sótanos de la democracia.

El problema no es la moderación y la adolescencia del carácter radicalizado. El problema es el rumbo y la carencia de una formulación de sentido colectivo que contenga a todos los actores de la coalición de Gobierno. El problema no es el silencio. El problema es el curso.

En España, 400 empresas de transporte mantienen el país parado y hoy Pedro Sánchez recibe a las empresas eléctricas. Un país que depende del gas de Argelia. O sea: Europa también tiene inflación y los alimentos frescos no están en las góndolas de los supermercados. Entonces?

Aquí las patronales del campo (asociadas a Juntos por el Cambio) intentan remontar el revuelto gramajo de la 125. Paradojas. Uno de los ejecutores de esa medida está sentado en los silos de Dorrego con Enrique Coti Nosiglia y los radicales de la Gestapo. Total normalidad, no?

Patricia Bullrich Luro Pueyrredón amenaza con la armadura de los tractores. Ya no pone los deditos en V como en su juventud. Viró de Galimberti al Mossad como un rayo y viaja de Villa La Angostura a Córdoba montada en la mula del odio a CFK. Así construye la destrucción del país.

Si la derecha regresa va a lapidar al periodismo que resiste la normalidad de las ovejas. Si la derecha regresa va a querer destruir para siempre a Cristina y sus hijos. Lo que pasa es que algunos se van a ir a sus estudios y el resto será cancelado por la corporación mediática.

El Frente de Todos debe dar un debate urgente. Y no es con moderación ni consejos al Presidente. Los problemas no se solucionan disparando a la figura presidencial. No estoy de acuerdo en desgastar a Alberto. Tampoco estoy de acuerdo con los que transaron con Carolina Stanley.

El mundo está cambiando. EE UU no tiene donde colocar su excedente de gas no convencional. Por eso atiza a Ucrania mientras Rusia posee la llave del gas para toda Europa. La Argentina produce petróleo, gas, litio, soja, trigo, maíz, plata, oro, carne y pesquería. No está mal.

El apriete de Clarín es a la sociedad argentina cuando estamos cerca del 24 de marzo. Rendo, Saguier y Lanata enviaron más dólares al exterior que Macri en un solo año. Se hicieron ricos con la sarasa de la corrupción. Y un tal Macri nos endeudó en 100 mil millones de dólares.

*Juan Alonso: Periodista profesional desde 1990. Antes de ingresar a la Revista Noticias, realizó notas y entrevistas para la Revista Caras desde sus comienzos. En 1993 ingresó como productor periodístico de Radio La Red, en donde trabajó hasta 1998. Allí se desempeñó como coordinador de producción, cronista del servicio informativo, columnista de actualidad, enviado especial para elecciones nacionales. Cubrió el atentado contra la Amia en 1994. A partir de 1997, trabajó en Deportes de Noticias, haciendo notas de investigación sobre el negocio del fútbol. En esa época publicó la primera nota sobre los bienes de Julio Grondona.

Ya en Información General y Personajes, entrevistó a Emilie Schindler, Charly García, Alberto Ure, Néstor y Cristina Kirchner, e investigó la muerte de Mariano Perel, y el cierre del BGN en la caída de La Alianza. También escribió notas de tapa para la Revista Nueva dirigida por Pablo Sirvén y Sergio Ciancaglini: crónica desde la Triple Frontera, un reportaje a Mario Fendrich, y una investigación sobre la salud de Fernando de la Rúa. En 2003, dejó Noticias y escribió para Veintitrés, Surcos, Brando, Gatopardo, Rumbos, y otros medios del país y extranjeros.

En 2005 publicó «¿Quién mató a Aramburu?», Sudamericana, sobre el secuestro y asesinato del dictador.

En 2006, fue convocado para dirigir un equipo de investigación en Radio Belgrano.

En 2007, fue contratado como redactor especial de la Revista 7 Días.

En 2009 editó la sección Sociedad en El Argentino.

Desde 2010 a 2016 fue editor de Policiales del Tiempo Argentino.

Es autor junto a Cynthia Ottaviano de la investigación periodística sobre el caso Papel Prensa.

Desde 2016 trabaja como columnista del programa radial de Roberto Caballero. Escribe para el portal «Nuestras Voces». Realizó la investigación periodística del documental «El camino de Santiago», premiado en La Habana y la Universidad de Yale en EE UU.

En 2017, la Facultad de Periodismo de La Plata le otorgó el Premio Walsh junto a Cinthya García y Roberto Navarro.

Fue columnista de «ADN» en C5N durante 2019.

Hoy es Director periodístico de @SicPeriodismo . Sábados de 9 a 11 en Radio Nacional AM870

