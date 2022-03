La abogada querellante de los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, conversó con Juan Ignacio Guarino al aire de El Ágora en Radio Nacional tras la declaración del exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, al que calificó como “testigo reticente”

En ese contexto, confirmó que el exfuncionario macrista implicó a Darío Nieto en el tratamiento directo de las acciones que el gobierno de Cambiemos llevaba adelante luego del hundimiento del ARA San Juan, y reveló que solicitaron que el ex secretario privado presidencial comparezca como testigo en la causa que investiga las responsabilidades penales por los hechos que terminaron con la vida de los 44 tripulantes.

La declaración De Andreis

En su relato de la audiencia en la que De Andreis declaró como testigo, la Dra. Carreras contó que se mostró “reticente” a responder las preguntas, con una actidud compatible con el encubrimiento:

“Para que ustedes se den una idea no se acordaba de nada. Entonces me toca preguntar a mi, le digo: ‘cuántos submarinos se hundieron durante la presidencia de Mauricio Macri?’

‘Uno’.

‘Entonces me imagino que vamos a empezar a hacer memoria.’… Porque no es algo que se pueda haber olvidado. No podía decir no me acuerdo a todo, eso se llama testigo reticente“

En el marco de la declaración, la querellante relata como De Andreis se desligó de cualquier tipo de información que pudiera acercar a la justicia: