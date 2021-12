El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de militares que intervinieron en el operativo del 29 de septiembre de 1976 en el que murió la hija del periodista Rodolfo Walsh.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de diez militares que intervinieron en el operativo de la calle Corro 105 del 29 de septiembre de 1976 en el que el Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería cercaron a un grupo de militantes de Montoneros que estaba reunidos en una casa del barrio de Villa Luro. Cinco de los jóvenes murieron –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh– y cuatro fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención.

Nueve militares fueron detenidos por la sección Fugitivos de Interpol de la Policía Federal y el décimo, que no estaba en su casa al momento del allanamiento, se presentó esta mañana en la dependencia policial, de acuerdo a lo informado por Página12.

Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola y Domingo Armando Giordano serán indagados el miércoles 15 por Rafecas, quien deberá en un plazo de diez días resolver si los procesa. El juez dispuso que sean alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el operativo de la calle Corro, las fuerzas conjuntas asesinaron a cuatro militantes: Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. “Vicki” Walsh se quitó la vida cuando no tenía otra opción más que la muerte frente al operativo brutal que habían desplegado las fuerzas conjuntas.

“Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino –escribió Rodolfo Walsh en una carta a sus amigos después de enterarse de la muerte de su hija de 26 años–. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella”.

Las fuerzas de tareas se llevaron también a Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, según reconstruyó la investigación del juzgado de Rafecas –que estuvo en manos de la secretaria Albertina Caron–. En ese juzgado está radicada la instrucción de la megacausa en la que se investigan los crímenes bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Los militares deberán responder por los homicidios agravados de Molina Benuzzi, Salame, Coronel y Bertrán; por la tentativa de homicidio de «Vicki» y por los secuestros de los otros cuatro militantes.

Según relata Walsh en su carta, el 28 de septiembre de 1976, «Vicki» cumplía 26 años y no encontró con quien dejar a su hijita, Victoria María Costa, y la llevó con ella a la casa de la calle Corro, donde se reuniría la Secretaría Política de Montoneros. La niña fue testigo de la masacre y después devuelta a la familia.