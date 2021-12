El referente del sector puso como ejemplo que salen barcos que llevan exportaciones de miles de toneladas de harina de soja pero declaran otra cosa.

No son novedad las sospechas, rumores, afirmaciones de distinto tenor en relación alcontrabando sostenido que se ejercería desde hace unos años en el sector del agro. Los mandamás del campo no son lo que dicen que son ni lo que quieren mostrar cuando intentan justificar la no liquidación de exportaciones, cuando se quejan de las retenciones o cuando van a la Justicia para no pagar el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

El campo es otras cosas y entre esas cosas se encuentra la exportación en negro de lo que se produce en el país. ¿Las cifras? Gigantes, y quien salió a subrayarlas fue el extitular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, que conoce a sus exsocios de la Mesa de Enlace y a los kioscos oscuros que se esconden entre los yuyos y las estancias.

“El 50% de las exportaciones agropecuarias salen en negro, no estamos cobrando impuesto sobre eso”, disparó este lunes en diálogo con El Destape Radio, confirmando sospechas. ¿La causa central? La decisión del gobierno de Mauricio Macri de que ya no fuera obligatorio para el agro declarar lo que se lleva en los barcos y les genera divisas.

Para puntualizar el desastre verificable en que sumergió el gobierno de Cambiemos a la economía argentina y los controles del Estado, ejemplificó: «En el rio Paraná salen miles de barcos, grandes, de 30 mil toneladas» que «pueden declarar que va maíz y en realidad va harina de soja de alta calidad, por ejemplo”.

Además, Buzzi comentó que «cuando (el ministro de Agricultura) Julián Domínguez pone la restricción a la exportación de maíz, empezaron a ponerse todos muy nerviosos”.

Y completó: “Yo estuve en un almuerzo en Rosario con gente especializada en el aparato del Estado. Un funcionario honesto me dice que hay entre 45 mil y 60 mil millones de dólares no declarados o subfacturados que salen por el Paraná y que constituyen ganancias paralelas a las ganancias declaradas en las empresas que hacen esto e implica que el Estado que podría quedarse con el 30 de eso, no recaude”.

“Hay no menos de 15 mil millones de dólares por año que el estado argentino no está recaudando”, añadió Eduardo Buzzi, que añadió: “lo que sobra es plata pero el tema es quien se la queda”.

