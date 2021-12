A través de un video difundido en sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad macrista informó que a partir de ahora el ex editor del diario del Facundo Landívar, se integrará al partido opositor

Patricia Bullrich presentó la incorporación del ex periodista de Clarín a Juntos por el Cambio. A través de un video difundido en sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad macrista informó que a partir de ahora el ex editor del diario del Facundo Landívar, se integrará al partido opositor.

Landívar es periodista y fue editor del Diario Clarín, autor de la sección «Semáforo de Clarín». En sus redes sociales suele mostrar su clara postura opositora al Gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo en particular.

«El cambio sigue creciendo y se nos suma Facundo Landívar«, confirmó Sabrina Ajmechet, diputada electa de Juntos, en un video en el que se la ve junto al periodista a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego, la titular del PRO celebra: «Es un gran periodista y estamos muy contentos de que venga a ayudar a la construcción de Argentina«.

Con Macri cobraba 6300 dólares del Estado

Pero Facundo Landivar, siempre fue un “operador pago” de Cambiemos. Durante el gobierno macrista cobraba una fortuna en un rol de Coordinador para el que fue designado en 2017. Según trascendió, tenía un sueldo de 6.300 dólares del gobierno nacional por desempeñarse como Coordinador ejecutivo de la Unidad de Comunicación e Información del Mercosur. El dato surgió de un informe realizado por el medio C5N.

Pariente de Macri

Más allá de su apoyo explícito al expresidente, con Mauricio Macri lo une una relación familiar. Facundo Landivar es sobrino de Julio Máximo Landivar, la pareja desde hace más de una década de Alicia Blanco Villegas, la madre de Macri, ex esposa del fallecido Franco.

Y recordemos que Facundo no es el único Landivar al que Macri le consiguió trabajo en el Estado. En 2018, Macri supo nombrar a Julio Máximo Landivar (homónimo hijo de su padrastro y primo del ex periodista de Clarín) como Director de Sumarios en el Ministerio de Justicia. Y no satisfecho con eso, también le consiguió un puesto a Dina Vazón, (esposa de Julio Máximo hijo) un puestito con Garavano.