Víctor Hugo Morales se refirió al crimen de Lucas González en su programa en am750 y en C5N. El periodista apuntó contra dirigentes de la oposición y los medios hegemónicos que blindan a Horacio Rodríguez Larreta

El editorial de Victor Hugo y sus frases destacadas:

El tema más fuerte de semana es sin dudas el asesinato de Lucas González en manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires por los antecedentes que se fueron acumulando antes de las elecciones con los candidatos que hablaban de dejar a los delincuentes como un queso gruyere.

Quiero decirles que si los chicos que fueron baleados en el asesinato de Lucas hubieran sido delincuentes, también hubiera estado muy mal el tiroteo y asesinato.

No se puede condenar a muerte en un país donde no existe la pena de muerte. No se puede tomar una decisión de esa naturaleza por la policía.

«Si esto no lo sabe un policía, no es un profesional»

«No pueden tirar a matar en una persecución»

Estos policías tienen mucha bronca instalada por aquellos que les dicen que hay que matar a los delincuentes. Queso gruyere tendría que ser el aspecto que quede después de las balaceras a las que incitan a la policía. Y la policía va muchas veces falta de profesionalismo, abuso de poder, la sensación de impunidad que suelen tener.

¿Ustedes saben cuántos casos habrá de chicos que son sometidos de la manera que termina con la muerte de Lucas, pero sin que se llegue a la muerte y por lo tanto no nos enteramos?

¿Imaginan ustedes en cuántas ocasiones ocurren palizas que quedan impunes?

Gustavo es el nombre del padre de un amigo de Lucas. El denunció otro componente desgraciadísimo que tenemos en la vida nacional.

La mafia mediática que difamó a Lucas y que lo perjudicaron más todavía. Los medios no hacen mención que fue en la Ciudad de Buenos Aires con la policía de la Ciudad.

Lucas lo trataron como un delincuente desde un primer momento. Informaron bastante mal. Tienen que tener mucha precaución porque a raíz de esa, de esa afirmación a Lucas lo tratan como un delincuente. Si desde un primer momento la policía hubiera reconocido su error y hubieran puesto un helicóptero para que Lucas sea atendido, capaz se salvaba», expresó Gustavo.

Este padre narra sobre el juicio sumario que hacen los medios de comunicación. Indiscutiblemente tenía que ser un delincuente para que la policía lo baleara. Así terminaron matando a un inocente como Lucas.

Todos los días los medios y referentes de la oposición dicen que hay que matar a los delincuentes.

«Están hablando entre ellos, pergeñando cuál va a ser el relato que van a construir personas que están muy referidas al Gobierno de la Ciudad».

«La Policía de la Ciudad de Buenos Aires no es cualquier policía. Directamente está referida, en lo político, al PRO».

«Gabriel Isasi es un policía que estaba a las órdenes de Bonadio».

«Hay una evidente forma política de proceder en la Ciudad».